Un conductor fue asesinado a golpes por motociclistas quienes luego de perseguirlo por la avenida Las Américas y carrera 68, en la localidad de Kennedy cuando lo alcanzaron lo bajaron del vehículo para con mano, piedras y palos quitarle la vida.

Minutos antes este conductor atropelló a alguien porque al parecer iba en estado de embriaguez, lo que provocó la ira de los motociclistas que estaban cerca del lugar de los hechos, quienes iniciaron una persecución para dar inicio a la brutal agresión.

El hecho causó el rechazo por parte del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien recordó a la ciudadanía que la justicia por mano propia desencadena procesos de judicialización en contra de quien la comete.

Nota recomendada: Fallece una de las once víctimas atropelladas por el taxista ebrio en Bogotá

El conductor, finalmente, fue trasladado en ambulancia a la Clínica de Occidente, a donde llegó sin signos vitales. Murió por los “politraumatismos” derivados de la brutal golpiza.