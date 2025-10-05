El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, confirma que desde la Administración de la capital del país se hará todo el esfuerzo para que la ciudadanía no confunda las funciones de un Gestor del Orden con las de la Policía.

Agregó, además, que desde el Gobierno Distrital se entrega la información que los jueces requieren para la judicialización de quienes son capturados, pero que no va a entrar a calificar las decisiones que toma la justicia.

¿Los Gestores del Orden estarán también en barrios con altos niveles de inseguridad, como La María, El Amparo, Patio Bonito, San Victorino o Santa Fe?

César Restrepo:

Cesar Restrepo: Para esto es necesario analizar el riesgo. Depende de las condiciones que presente el sector. Voy a hablar con ejemplos del orden nacional: hay zonas del Cauca donde, en lugar de enviar policías, se envía al Ejército, porque las condiciones de riesgo hacen que las unidades policiales resulten insuficientes para el desafío que hay. En el caso de Bogotá, para los Gestores del Orden debemos analizar si este servicio es aplicable a esas zonas, o si se requieren mayores capacidades para la aplicación de la ley. Pero es necesario dejar claro que nunca expondremos a ningún Gestor del Orden.

¿Harán ustedes una campaña de información suficiente para que el ciudadano del común no confunda la función de un Gestor del Orden con la de la Policía?

César Restrepo:

Cesar Restrepo: Sí, claro. Esta es una tarea de información permanente, y por eso se ha explicado —y se seguirá explicando constantemente— qué es y qué no es un Gestor del Orden. Son facilitadores urbanos; no pueden sancionar ni capturar.

¿Qué les diría a los ciudadanos del barrio Mandalay, que han sido víctimas de hurtos?

Cesar Restrepo: Cada uno de los hechos de violencia que se han reportado ha sido recibido por parte de la Policía Metropolitana y está en proceso de investigación.

Pero esta respuesta no los satisface.

César Restrepo: Sé muy bien que, para un ciudadano, es terrible escuchar: “estamos investigando”, porque lo que se quiere es una respuesta inmediata. Pero hay que entender que la desarticulación y captura de estas estructuras criminales requiere de un proceso judicial que debe darse paso a paso. Esto no quiere decir que nos hemos quedado de brazos cruzados, porque la Policía Metropolitana ha aumentado sus capacidades para una mayor vigilancia.

¿Los jueces sí están colaborando con Bogotá, enviando a la cárcel a quienes se captura?

César Restrepo:

Cesar Restrepo: Los jueces dependen de la información que les brindamos y de las valoraciones que ellos mismos hagan. Bogotá hace todo el esfuerzo para que la toma de decisiones sea la adecuada. Yo no voy a calificar si un juez toma la decisión correcta o no.

Nota relacionada: Convocatoria laboral en Bogotá para quienes deseen ocupar el cargo Gestores del Orden