Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán; el secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general, Giovanni Cristancho Zambrano, entregaron un balance de seguridad de la ciudad correspondiente a los dos años de gobierno.

“En Bogotá, en el 2025, hubo menos homicidios, menos hurtos a personas, menos hurtos de vehículos, menos hurtos de motocicletas, menos casos de extorsión, más incautaciones de droga, más incautaciones de armas y más capturas”, aseguró el mandatario.

De acuerdo con el informe entregado, «delitos que disminuyeron en 2025 fueron: hurto a personas (-5,7 %), a comercio (-30,3 %), a residencias (-2,5 %), a entidades financieras (-73,3 %), a automotores (-21,7 %) y a motocicletas (-14,6 %). Además del homicidio (-3,4 %), extorsión (-20,3 %) y delitos sexuales (-8,3 %)».

De los 11, solo 2 indicadores presentaron incremento en el 2025: violencia intrafamiliar (11,5 %) y lesiones personales (10,2 %).

“Esto no significa que no tengamos un problema de seguridad, porque sí lo tenemos. Pero en el 2026 vamos a seguir trabajando para reducir mucho más estas cifras de delitos en Bogotá, a fortalecer la tecnología y las capacidades de la policía, y a mejorar aún más la articulación para lograr los objetivos para que Bogotá siga avanzando en la política de seguridad y los ciudadanos se sientan seguros”, sostuvo el alcalde Galán.

El mandatario de la capital del país confirmó que su administración seguirá trabajando para que estos índices de inseguridad en la capital continúen la tendencia a la baja, e invitó a la ciudadanía de denunciar cualquier hecho que atente contra la tranquilidad en los barrios de Bogotá.

Nota recomendada: ¡Indignante! Ladrones en Bogotá atracan brutalmente a pareja de ancianos

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

EE.UU. suspende trámite de visas a 75 países, Colombia uno de ellos

| Europa Press | ,
El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este miércoles que ha suspendido la tramitación de visados a migrantes de 75 países, entre ellos Irán, Rusia o Somalia, como parte de la política antimigratoria impulsada por el presidente Donald Trump. «Estados…
Siga leyendo

La UNGRD participará en la búsqueda de desaparecidos

| Confidencial Noticias | ,
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) suscribieron un acuerdo para avanzar en la localización de las 135.396 personas desaparecidas en el contexto del conflicto…
Siga leyendo

Chiquito Malo queda a un paso de ser extraditado

| Confidencial Noticias | , ,
La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, tras analizar su situación judicial y las razones para la solicitud. Alias Chiquito Malo es requerido por una corte federal del Distrito Sur de…
Siga leyendo

¿Por qué quieren demandar a Matador?

| Confidencial Noticias | , ,
Foto: Colprensa El Centro Democrático anunció una demanda en contra del caricaturista conocido como ‘Matador’ por su reciente publicación en redes sociales en donde se burla del físico de la senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia. En su…
Siga leyendo

Verde Oxigeno acoge en sus toldas a Enrique Peñalosa

| Confidencial Noticias | , ,
Por iniciativa del precandidato y exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el partido Verde Oxigeno avaló al también precandidato y exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. “Agradezco enormemente el liderazgo de Juan Carlos Pinzón con su llamado a la…
Siga leyendo