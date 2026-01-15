El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán; el secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general, Giovanni Cristancho Zambrano, entregaron un balance de seguridad de la ciudad correspondiente a los dos años de gobierno.

“En Bogotá, en el 2025, hubo menos homicidios, menos hurtos a personas, menos hurtos de vehículos, menos hurtos de motocicletas, menos casos de extorsión, más incautaciones de droga, más incautaciones de armas y más capturas”, aseguró el mandatario.

De acuerdo con el informe entregado, «delitos que disminuyeron en 2025 fueron: hurto a personas (-5,7 %), a comercio (-30,3 %), a residencias (-2,5 %), a entidades financieras (-73,3 %), a automotores (-21,7 %) y a motocicletas (-14,6 %). Además del homicidio (-3,4 %), extorsión (-20,3 %) y delitos sexuales (-8,3 %)».

De los 11, solo 2 indicadores presentaron incremento en el 2025: violencia intrafamiliar (11,5 %) y lesiones personales (10,2 %).

“Esto no significa que no tengamos un problema de seguridad, porque sí lo tenemos. Pero en el 2026 vamos a seguir trabajando para reducir mucho más estas cifras de delitos en Bogotá, a fortalecer la tecnología y las capacidades de la policía, y a mejorar aún más la articulación para lograr los objetivos para que Bogotá siga avanzando en la política de seguridad y los ciudadanos se sientan seguros”, sostuvo el alcalde Galán.

El mandatario de la capital del país confirmó que su administración seguirá trabajando para que estos índices de inseguridad en la capital continúen la tendencia a la baja, e invitó a la ciudadanía de denunciar cualquier hecho que atente contra la tranquilidad en los barrios de Bogotá.

