Aun con la ejecución de grandes obras como la Primera Línea del Metro de Bogotá, los humedales de Bosa no cambiarán su uso de suelo ni serán transformados urbanísticamente. Así lo confirmó la Secretaría Distrital de Planeación, al reiterar que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) establece un blindaje normativo estricto para estos ecosistemas estratégicos, cuya protección también requiere vigilancia permanente y participación ciudadana.

Según la entidad, los humedales Tibanica, Tingua Azul y Chiguasuque–La Isla están clasificados en el POT (Decreto 555 de 2021) como Reservas Distritales de Humedal, una categoría de suelo de protección que impide cualquier modificación de sus delimitaciones, usos permitidos o régimen de manejo, incluso frente a proyectos de gran infraestructura como el Metro.             

Prohibiciones explícitas y protección normativa

El Plan de Desarrollo Local reconoce que Bosa alberga ecosistemas clave para la ciudad, como los humedales, los ríos Tunjuelo y Bogotá, los parques y los corredores verdes, que cumplen una función ambiental fundamental. Estos espacios hacen parte de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá, considerada la columna vertebral ambiental del territorio.

Por esta razón, la Secretaría Distrital de Planeación fue clara en señalar que dentro de los humedales no se puede urbanizar, densificar ni intervenir el suelo, salvo para acciones de conservación o restauración. Además, advirtió que las zonas vecinas a estos ecosistemas tampoco cambiarán su uso tras las obras del Metro, y que cualquier modificación solo podría darse mediante una decisión del Concejo de Bogotá a través de una reforma al POT.

Humedales de Bosa frente a la obra del Metro

En este contexto, a la fecha no se conoce públicamente un concepto ambiental integral que determine de manera específica los impactos directos e indirectos sobre los humedales de Bosa y las medidas de mitigación que se deben adoptar frente a la cercanía de la obra. En la práctica, esto ha significado la ausencia de estudios ambientales focalizados exclusivamente en estos ecosistemas y de análisis integrales sobre posibles afectaciones acumulativas.

Planeación Distrital precisó que la evaluación, el control y el seguimiento de los impactos ambientales derivados del proyecto recaen principalmente en la Secretaría Distrital de Ambiente, como autoridad ambiental, y en la Empresa Metro de Bogotá, responsable de cumplir con su Plan de Manejo Ambiental.

Riesgo, drenaje y responsabilidades institucionales

Desde el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) se indicó que la responsabilidad de identificar y mitigar riesgos asociados a inundaciones, alteraciones del drenaje o afectaciones indirectas corresponde a la Empresa Metro de Bogotá y al consorcio constructor, a través de la formulación y ejecución del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP).

Como parte de las medidas de adaptación al cambio climático, el Distrito ha promovido la implementación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) en las zonas de influencia del proyecto, con el objetivo de reducir escorrentías e inundaciones. No obstante, las entidades distritales reconocen que estos sistemas no sustituyen el valor ecológico ni la función ambiental de los humedales.

Control local y acciones en el territorio

La protección de los humedales se define en el territorio. En este escenario, la Alcaldía Local de Bosa, liderada por el alcalde Fabián Ernesto Ramírez Cruz, cumple un papel clave como primera autoridad de control en la localidad. En respuesta a un derecho de petición enviado por Confidencial Colombia, la administración local informó que adelanta operativos permanentes de inspección, vigilancia y control en las zonas cercanas a los humedales Tibanica, Tingua Azul y Chiguasuque–La Isla.

Según explicó el alcalde Ramírez Cruz, estas acciones buscan prevenir ocupaciones ilegales, vertimientos, acumulación de residuos y actividades que puedan afectar estos ecosistemas. El trabajo incluye jornadas de limpieza y mantenimiento en áreas internas, zonas perimetrales y rondas hídricas, así como seguimiento constante a la disposición irregular de residuos de construcción y demolición, los cuales son reportados a las entidades competentes.

El alcalde señaló además que estas labores se realizan de manera articulada con entidades distritales, operadores de aseo y equipos locales de gestión del riesgo, con el objetivo de fortalecer la protección ambiental, mitigar riesgos y promover el cuidado de los humedales como un patrimonio natural fundamental para la localidad de Bosa.            

Llamado a la vigilancia ciudadana

El edil de Bosa por el partido MIRA, Emir López, advirtió que, aunque las obras de la Primera Línea del Metro no afectan directamente a los humedales, sí generan impactos indirectos que merecen atención. Las principales preocupaciones se presentan en las comunidades cercanas al patio taller, donde se han reportado molestias por ruido, material particulado y otras afectaciones propias de la obra, que podrían extenderse al entorno ambiental.

López insistió en la necesidad de un Plan de Manejo Ambiental riguroso y señaló que incluso las afectaciones que parecen lejanas pueden impactar los ecosistemas, ya que las partículas y emisiones se desplazan sin reconocer límites. Por ello, llamó a la comunidad a mantenerse vigilante y a reportar cualquier irregularidad a la autoridad ambiental, a los ediles y a través de canales institucionales como la línea 195.

Finalmente, recordó que el Metro es una obra histórica esperada por más de 80 años y que su “corazón” está en Bosa, donde se concentra el patio taller y parte clave de la operación. En ese sentido, reiteró su respaldo al proyecto, pero subrayó que su avance debe ser compatible con la protección de los humedales, el ambiente y el bienestar de las comunidades de la localidad. 

