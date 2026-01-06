Operativo contra el hurto de celulares en Bogotá dejó varios dispositivos incautados en la Calle 13

En un nuevo operativo contra el hurto y la comercialización ilegal de celulares, las autoridades incautaron 15 dispositivos móviles durante una jornada de control realizada en un centro comercial ubicado en la calle 13, en el centro de Bogotá. La intervención fue liderada por unidades encubiertas de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Metropolitana de Bogotá, en articulación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

El operativo, que se extendió por más de tres horas, tuvo como objetivo verificar la legalidad de los equipos que se comercializan y reparan en establecimientos dedicados a la venta y el servicio técnico de celulares. En total, fueron inspeccionados más de 70 dispositivos móviles mediante la revisión de su código IMEI, un identificador único que permite establecer si un equipo cuenta con reporte por hurto o presenta alteraciones en su sistema.

Como resultado del procedimiento, las autoridades incautaron 15 celulares. De estos, cinco tenían reporte activo de hurto, mientras que los otros diez presentaban modificaciones que levantaron sospechas sobre su procedencia. Los dispositivos quedaron a disposición de la Policía, que adelantará el proceso de verificación para establecer si existen denuncias formales y, de ser así, contactar a sus propietarios para la devolución.

Durante el operativo, las autoridades también hicieron un llamado directo a los comerciantes del sector. Un uniformado que participó en la intervención recomendó a los dueños y administradores de los locales llevar un registro detallado de los equipos que reciben para reparación o mantenimiento, con el fin de evitar incurrir de manera involuntaria en el delito de receptación. Según explicó, es común que delincuentes intenten introducir celulares robados en estos establecimientos, aprovechando la falta de control sobre su procedencia.

Desde la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se destacó que este tipo de intervenciones responden a denuncias ciudadanas, muchas de ellas recibidas a través de redes sociales, y hacen parte de la estrategia distrital para combatir el hurto de celulares, uno de los delitos que más afecta a la ciudadanía en la capital.

Las autoridades reiteraron la importancia de que las víctimas interpongan la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación. Este paso resulta clave para que, una vez identificado un dispositivo robado, se pueda avanzar en la captura y judicialización de quienes lo tengan en su poder, ya sea como autores del hurto o por el delito de receptación.