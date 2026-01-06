Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

| Alejandro Poveda |

Operativo contra el hurto de celulares en Bogotá dejó varios dispositivos incautados en la Calle 13

En un nuevo operativo contra el hurto y la comercialización ilegal de celulares, las autoridades incautaron 15 dispositivos móviles durante una jornada de control realizada en un centro comercial ubicado en la calle 13, en el centro de Bogotá. La intervención fue liderada por unidades encubiertas de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Metropolitana de Bogotá, en articulación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

El operativo, que se extendió por más de tres horas, tuvo como objetivo verificar la legalidad de los equipos que se comercializan y reparan en establecimientos dedicados a la venta y el servicio técnico de celulares. En total, fueron inspeccionados más de 70 dispositivos móviles mediante la revisión de su código IMEI, un identificador único que permite establecer si un equipo cuenta con reporte por hurto o presenta alteraciones en su sistema.

Como resultado del procedimiento, las autoridades incautaron 15 celulares. De estos, cinco tenían reporte activo de hurto, mientras que los otros diez presentaban modificaciones que levantaron sospechas sobre su procedencia. Los dispositivos quedaron a disposición de la Policía, que adelantará el proceso de verificación para establecer si existen denuncias formales y, de ser así, contactar a sus propietarios para la devolución.

Durante el operativo, las autoridades también hicieron un llamado directo a los comerciantes del sector. Un uniformado que participó en la intervención recomendó a los dueños y administradores de los locales llevar un registro detallado de los equipos que reciben para reparación o mantenimiento, con el fin de evitar incurrir de manera involuntaria en el delito de receptación. Según explicó, es común que delincuentes intenten introducir celulares robados en estos establecimientos, aprovechando la falta de control sobre su procedencia.

Te puede interesar: ¡Captura de película en Bogotá! Ladrones perforaron paredes para ingresar a supermercado

Desde la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se destacó que este tipo de intervenciones responden a denuncias ciudadanas, muchas de ellas recibidas a través de redes sociales, y hacen parte de la estrategia distrital para combatir el hurto de celulares, uno de los delitos que más afecta a la ciudadanía en la capital.

Las autoridades reiteraron la importancia de que las víctimas interpongan la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación. Este paso resulta clave para que, una vez identificado un dispositivo robado, se pueda avanzar en la captura y judicialización de quienes lo tengan en su poder, ya sea como autores del hurto o por el delito de receptación.

Alejandro Poveda

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Gustavo Petro activa alerta en la frontera con Venezuela, tras los bombardeos de EEUU

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha activado la alerta fronteriza tras los ataques efectuados esta madrugada por Estados Unidos contra la capital de Venezuela, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira. «De manera preventiva, el Gobierno…
Siga leyendo

A siete meses de terminar el gobierno de Gustavo Petro cómo cierra el 2025

| Confidencial Noticias | , ,
Por: Hugo Acero Velásquez y Mabel Cristina Quiroz Aumento de muertes violentas.  Con más de tres años del gobierno de Gustavo Petro, el balance en materia de seguridad no es el mejor. Para evaluarlo hay que remitirse al Plan de Desarrollo,…
Siga leyendo

Polo Polo viajó a Tierra Santa para pedir» perdón» hablando desde el cristianismo pero vestido de Judío

| Confidencial Noticias | , ,
La polarización política que atraviesa Colombia volvió a quedar en evidencia tras las declaraciones del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien desde Jerusalén emitió un mensaje con fuertes componentes religiosos y políticos que generó un amplio…
Siga leyendo

Los 10 temas del año 2025 en Confidencial Noticias

| Confidencial Noticias | , ,
A continuación describimos los 10 temas que hicieron noticia en Confidencial Noticias durante el año 2025. Nota recomendada: Los deportistas colombianos en 2025 ganadores en torneos internacionales
Siga leyendo

¿En que se basa Petro para asegurar que Trump bombardeó una fábrica en Venezuela?

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado saber este martes que Estados Unidos «bombardeó una fábrica» en Maracaibo, Venezuela, donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fabricaría cocaína, según el propio mandatario, que ha…
Siga leyendo