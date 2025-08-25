Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

| Confidencial Noticias |

Operativo contra la quema a cielo abierto para producción ilegal de carbón vegetal en Bogotá

La Fuerza Pública, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR puso freno a una actividad de quemas a cielo abierto para la producción de carbón vegetal, en un predio ubicado en zona rural de la localidad de Suba, en Bogotá.

El operativo tuvo lugar en la vereda El Recodo, en inmediaciones del sector de La Conejera, al norte de la ciudad.

“Observamos la combustión de trozas de madera de especies como ciprés y pino y sobre todo, retal de madera de carpintería y estibas con pintura, puntillas y otros elementos los cuales con el fuego ocasionan gases contaminantes por sus compuestos irritantes que no solo afectan el entorno sino, además, la salud de las comunidades aledañas”, afirmó el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros.

En el operativo se halló tres pilas, una en armado, otra en proceso de combustión y una más de carbón vegetal, a lo que se sumó la evidencia de tamices y madera almacenada en chips y trozos.

Expertos en medio ambiente consideran que este tipo de actividades afectan la calidad del aire en el sector. por la emisión directa de diversos agentes contaminantes, tales como, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, dioxinas, furanos, hidrocarburos aromáticos y material particulado.

También se pudo establecer daño sobre el recurso suelo, por pérdida de la capa orgánica debido al contacto directo con altas temperaturas, las que además ocasionan la mortalidad de los microorganismos que allí habitan.

“Las quemas a cielo abierto también alteran las características fisicoquímicas del suelo disminuyendo su permeabilidad, reduciendo su capacidad para retener agua e infiltrar nutrientes”, agregó el director Ballesteros.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Los dardos venenosos de Daniel Quintero al Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | , ,
El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero, a través de su cuenta de X manifestó su molestia con algunos aspirantes del Pacto Histórico, que al parecer no están de acuerdo con su presencia en la consulta. Quintero comenzó…
Siga leyendo

El reclamo de ‘Mordisco’ a Petro por la captura de su hermano

| Europa Press | ,
El líder del Estado Mayor Central (EMC) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, ha respondido a la detención de su hermano, Luis Vera Fernández, acusado de ser responsable de finanzas…
Siga leyendo

Extraditan a los Estados Unidos a siete colombianos

| Confidencial Noticias | , ,
Las autoridades confirmaron la extradición a los Estados Unidos, siete ciudadanos colombianos requeridos por la Corte para el Distrito Medio de Florida por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir. Entre ellos se encuentra alias…
Siga leyendo

Judicializados un integrante de la Armada Nacional y un civil con pedido de extradición

| Confidencial Noticias | ,
A disposición de la Fiscalía General de la Nación quedaron Eduardo Martínez Barón y el teniente de navío retirado Julián David Mosquera Dussán, dos presuntos integrantes de un grupo narcotraficante señalado de obtener clorhidrato de cocaína y enviarla por…
Siga leyendo

Policía captura al hermano de Iván Mordisco

| Confidencial Noticias | , ,
La Policía Nacional capturó en la vereda Curiche, municipio de El Peñón (Cundinamarca) a alias “Mono Luis, hermano y principal operador de confianza de “Iván Mordisco”. De acuerdo con los registros oficiales el capturado es hermano y hombre de confianza…
Siga leyendo