Operativo contra la quema a cielo abierto para producción ilegal de carbón vegetal en Bogotá

La Fuerza Pública, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR puso freno a una actividad de quemas a cielo abierto para la producción de carbón vegetal, en un predio ubicado en zona rural de la localidad de Suba, en Bogotá.

El operativo tuvo lugar en la vereda El Recodo, en inmediaciones del sector de La Conejera, al norte de la ciudad.

“Observamos la combustión de trozas de madera de especies como ciprés y pino y sobre todo, retal de madera de carpintería y estibas con pintura, puntillas y otros elementos los cuales con el fuego ocasionan gases contaminantes por sus compuestos irritantes que no solo afectan el entorno sino, además, la salud de las comunidades aledañas”, afirmó el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros.

En el operativo se halló tres pilas, una en armado, otra en proceso de combustión y una más de carbón vegetal, a lo que se sumó la evidencia de tamices y madera almacenada en chips y trozos.

Expertos en medio ambiente consideran que este tipo de actividades afectan la calidad del aire en el sector. por la emisión directa de diversos agentes contaminantes, tales como, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, dioxinas, furanos, hidrocarburos aromáticos y material particulado.

También se pudo establecer daño sobre el recurso suelo, por pérdida de la capa orgánica debido al contacto directo con altas temperaturas, las que además ocasionan la mortalidad de los microorganismos que allí habitan.

“Las quemas a cielo abierto también alteran las características fisicoquímicas del suelo disminuyendo su permeabilidad, reduciendo su capacidad para retener agua e infiltrar nutrientes”, agregó el director Ballesteros.