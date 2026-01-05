Una fuerte explosión en una vivienda del sur de Bogotá dejó como saldo dos personas fallecidas y generó alarma entre los vecinos del sector. El hecho se registró en la diagonal 51 Sur con 2 Este, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, y ocurrió durante la tarde del lunes 5 de enero.

Según las autoridades, el incidente involucró un cilindro de gas que, al parecer, presentó una fuga. Las víctimas fueron encontradas con lesiones graves y recibieron atención prehospitalaria por parte del cuerpo médico, pero fallecieron posteriormente debido a la magnitud de sus heridas.

El Cuerpo de Bomberos de Bogotá activó un operativo de emergencia en el que participaron equipos especializados en rescate, materiales peligrosos y unidades de las estaciones de Marichuela y Venecia. El Idiger asumió la evaluación estructural de la vivienda afectada, mientras que el Equipo Especializado de Investigación de Incendios inició la investigación para determinar las causas exactas de la explosión.

Un vocero de Bomberos explicó que aún se desconoce el tipo exacto de producto manipulado y que será necesario esperar los resultados del levantamiento de los cuerpos y del análisis de los materiales peligrosos para definir una hipótesis sobre lo sucedido.

Este incidente recuerda que no es la primera vez que la ciudad enfrenta emergencias relacionadas con cilindros de gas. El pasado 31 de octubre de 2025, una explosión frente a la Clínica Los Nogales provocó daños materiales y generó alarma, aunque sin víctimas fatales.

De acuerdo con el concejal de Bogotá, Juan David Quintero, el cilindro involucrado pertenecía a un vendedor informal, situación que habría contribuido al accidente. Tras el suceso, los habitantes del sector pidieron reforzar los controles sobre la venta y manipulación de cilindros de gas en zonas públicas, con el fin de prevenir tragedias similares.