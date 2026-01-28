El Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá anunciaron la transformación del Complejo Hospitalario San Juan de Dios en el Gran Centro de Innovación y Pensamiento para el Envejecimiento y la Vejez, una iniciativa que busca posicionar a Bogotá como referente nacional en investigación, atención en salud, formación de talento humano y formulación de políticas públicas frente al envejecimiento poblacional.

El anuncio fue realizado de manera conjunta por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quienes destacaron la importancia de este acuerdo interinstitucional, logrado pese a las diferencias políticas entre ambas administraciones.

“Hoy le damos a Bogotá una buena noticia. El Gobierno Nacional y el Distrito alcanzamos acuerdos concretos que permiten avanzar. Firmamos un convenio de cooperación para la recuperación y operación del Complejo San Juan de Dios y habilitamos una inversión histórica de 1,6 billones de pesos, manteniendo el complejo como propiedad de la ciudad”, afirmó el alcalde Galán.

El acuerdo contempla la recuperación de edificaciones patrimoniales, el desarrollo de obras de urbanismo y espacio público, y la puesta en funcionamiento de un hospital de alta complejidad. Asimismo, se adelantarán estudios técnicos para definir qué áreas del complejo pueden ser habilitadas, incluida la Torre Central, con decisiones sustentadas en criterios técnicos y no políticos.

Uno de los ejes centrales del proyecto será la investigación y la innovación en envejecimiento y vejez, un tema que cobra cada vez mayor relevancia ante los cambios demográficos del país, marcados por una menor tasa de natalidad y un aumento en la esperanza de vida.

“Queremos que en el San Juan de Dios nazcan nuevas ideas y conocimiento que le permitan a Bogotá y a Colombia adaptarse a esta nueva realidad demográfica”, señaló Galán, al subrayar la vocación académica y científica que tendrá el complejo.

Con esta iniciativa, el histórico San Juan de Dios no solo recupera su papel como símbolo de la salud pública en la capital, sino que se proyecta como un espacio clave para pensar y responder a los desafíos de una sociedad que envejece.

Recuperación progresiva del complejo

La reapertura del San Juan de Dios avanza de manera ordenada y articulada. Bajo el liderazgo del Ministerio de Cultura, con el acompañamiento de RenoBo, se adelanta la restauración del patrimonio y la planificación de nuevas intervenciones.

Entre los avances se destacan:

La entrega del edificio de mantenimiento, primer inmueble completamente recuperado tras más de 20 años de cierre, hoy listo para operar como Centro de Educación en Salud.

El inicio de obras en el edificio Santiago Samper y el edificio de Enfermedades Tropicales.

El desarrollo de estudios y diseños para la puesta en funcionamiento integral del complejo.

Un centro para vivir más y mejor

El nuevo centro buscará generar conocimiento, innovación y soluciones concretas para que las personas mayores vivan con más bienestar, salud y dignidad. Será un espacio de articulación entre la salud, lo social, la academia, la comunidad y los sectores público y privado, con un enfoque basado en derechos humanos, equidad y sostenibilidad del cuidado, en el marco de la Atención Primaria Social.

Entre sus principales líneas de acción se incluyen:

Nuevas redes de cuidado con formación y apoyo a personas, familias y comunidades.

Transformación del talento humano en salud y cuidado, con enfoque de envejecimiento y vejez.

Desarrollo sociosanitario, integrando lo social y lo sanitario.

Nuevas formas de prestación de servicios: atención intramural, extramural, telesalud y prescripción social.

Generación de conocimiento para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas.

Un centro de innovación con impacto cultural, urbano, productivo y ambiental.

Un espacio abierto a la ciudadanía, con actividades culturales y artísticas intergeneracionales.

