Petro y Galán protagonizan nueva discusión por aumento al pasaje de Transmilenio

A pocos días de iniciar el 2026, la Alcaldía de Bogotá informó sobre un posible incremento de 350 pesos en la tarifa del pasaje de TransMilenio, una medida que, según la administración distrital, responde a las variaciones económicas que se presentan cada año. Entre los principales factores señalados se encuentran el aumento del salario mínimo y el alza en los costos operativos y del combustible, que impactan directamente la sostenibilidad del sistema de transporte masivo.

El anuncio generó reacciones inmediatas en el escenario político nacional. El presidente Gustavo Petro expresó su desacuerdo con el incremento tarifario y, a través de sus redes sociales, cuestionó la medida al considerar que un aumento en el pasaje “incrementa el déficit financiero de las troncales de buses”.

Disponemos de un billón y medio para la compra de una flota electrica para Bogotá, que baja los costos de transporte por pasajero, si Transmilenio quiere. La intención es que más gente se suba al bus y bajemos la congestión de la ciudad y disminuyamos el déficit. El diesel lo… https://t.co/vU3eKpdE2s — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 2, 2026

Como alternativa, el mandatario propuso destinar recursos del Gobierno nacional para la compra de una flota de buses eléctricos que, según afirmó, permitiría reducir los costos por pasajero y evitar un aumento en la tarifa. En uno de sus mensajes, Petro aseguró: “Disponemos de un billón y medio para la compra de una flota eléctrica para Bogotá, que baja los costos de transporte por pasajero, si TransMilenio quiere”.

Ante estas declaraciones, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, respondió que la propuesta podría ejecutarse, siempre y cuando los recursos anunciados se materialicen. El mandatario distrital recordó que el Gobierno nacional había prometido previamente un aporte económico al Distrito y señaló que, de hacerse efectivo, dicho monto permitiría mantener el precio del pasaje sin incrementos.

Presidente, hasta ahora el Gobierno Nacional se ha comprometido a aportar 938 mil millones. Usted habla de 1.5 billones, lo que significa 562 mil millones adicionales. Si esa plata entra este año al Distrito, cuente que con que no subiremos la tarifa de TransMilenio. https://t.co/vDnFGDBUST pic.twitter.com/4OVekA2QYA — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) January 2, 2026

El debate pone nuevamente en el centro de la discusión la financiación del sistema TransMilenio y los ya frecuentes enfrentamientos entre el alcalde Carlos Fernando Galán y el presidente Gustavo Petro a pocos meses de que nuevamente las fuerzas políticas del país midan sus fuerzas ante las urnas. Lo cierto, mientras tanto, es que aumentará la tarifa del servicio de transporte público, lo que aún no está claro es de cuánto será el incremento.