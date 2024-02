Piden declarar la emergencia social en Bogotá

El concejal de la Alianza Verde y vicepresidente del Concejo, Julián Espinosa, pidió al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, declarar la Emergencia Social como medida para contrarrestar la ola de inseguridad que vive la capital del país.

El cabildante recordó que, en los últimos días, empresarios de la localidad de Suba recibieron amenazas por el no pago de extorsiones; el atraco masivo a un grupo de ciclistas en la vía a la Calera y el robo en las últimas horas a los clientes en el restaurante la masa al norte de Bogotá.

“Este problema que hoy está afrontando Bogotá en materia de inseguridad requiere una acción puntual y fuerte, y lo que requiere es que declaremos una emergencia social, porque lo que está pasando con la extorsión en Bogotá requiere medidas urgentes. Y bajo esa medida exigirle al gobierno nacional que traiga más pie de fuerza en Bogotá”, afirmó.

Así mismo, pidió al Gobierno Nacional que en el trámite de la nueva Reforma a la Justicia se aumente el presupuesto de la rama. Porque por la falta de recursos aún no se ha podido implementar en su totalidad el Sistema Oral Acusatorio. Advirtió que “si no hay justicia no hay seguridad”