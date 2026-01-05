Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) ya definió el calendario académico para el año 2026 de los colegios oficiales de Bogotá, una información clave para estudiantes, padres de familia y docentes de los niveles de preescolar, básica y media.

De acuerdo con la Resolución 2433 del 27 de octubre de 2025, las clases para los estudiantes de las instituciones educativas distritales iniciarán el lunes 26 de enero y se extenderán hasta el domingo 29 de noviembre de 2026, completando el periodo lectivo establecido por la normativa educativa.

El calendario contempla varios espacios de descanso a lo largo del año. El receso escolar de mitad de año se llevará a cabo entre el 22 de junio y el 6 de julio, al que se suman las vacaciones correspondientes a Semana Santa y la tradicional semana de receso estudiantil en octubre, programadas para garantizar el bienestar de la comunidad educativa.

Nota recomendada: Distrito incauta más de 1000 botellas de licor vencido en Bosa

En cuanto al personal docente y directivo, la Secretaría de Educación estableció cinco semanas de desarrollo institucional durante el año. Dos de estas se realizarán en enero, antes del inicio de clases; una adicional en abril; otra en octubre, coincidiendo con el receso estudiantil; y una última en diciembre, al cierre del calendario académico. Estos espacios estarán destinados a procesos de planeación, evaluación y fortalecimiento pedagógico.

La publicación anticipada del calendario académico permite a las familias y a las instituciones educativas organizar con tiempo sus actividades escolares, laborales y familiares, garantizando así un desarrollo ordenado del año lectivo en los colegios distritales de la capital.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Gustavo Petro activa alerta en la frontera con Venezuela, tras los bombardeos de EEUU

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha activado la alerta fronteriza tras los ataques efectuados esta madrugada por Estados Unidos contra la capital de Venezuela, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira. «De manera preventiva, el Gobierno…
Siga leyendo

A siete meses de terminar el gobierno de Gustavo Petro cómo cierra el 2025

| Confidencial Noticias | , ,
Por: Hugo Acero Velásquez y Mabel Cristina Quiroz Aumento de muertes violentas.  Con más de tres años del gobierno de Gustavo Petro, el balance en materia de seguridad no es el mejor. Para evaluarlo hay que remitirse al Plan de Desarrollo,…
Siga leyendo

Polo Polo viajó a Tierra Santa para pedir» perdón» hablando desde el cristianismo pero vestido de Judío

| Confidencial Noticias | , ,
La polarización política que atraviesa Colombia volvió a quedar en evidencia tras las declaraciones del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien desde Jerusalén emitió un mensaje con fuertes componentes religiosos y políticos que generó un amplio…
Siga leyendo

Los 10 temas del año 2025 en Confidencial Noticias

| Confidencial Noticias | , ,
A continuación describimos los 10 temas que hicieron noticia en Confidencial Noticias durante el año 2025. Nota recomendada: Los deportistas colombianos en 2025 ganadores en torneos internacionales
Siga leyendo

¿En que se basa Petro para asegurar que Trump bombardeó una fábrica en Venezuela?

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado saber este martes que Estados Unidos «bombardeó una fábrica» en Maracaibo, Venezuela, donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fabricaría cocaína, según el propio mandatario, que ha…
Siga leyendo