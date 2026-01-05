Confidencial Noticias
La Secretaría de Educación del Distrito (SED) ya definió el calendario académico para el año 2026 de los colegios oficiales de Bogotá, una información clave para estudiantes, padres de familia y docentes de los niveles de preescolar, básica y media.
De acuerdo con la Resolución 2433 del 27 de octubre de 2025, las clases para los estudiantes de las instituciones educativas distritales iniciarán el lunes 26 de enero y se extenderán hasta el domingo 29 de noviembre de 2026, completando el periodo lectivo establecido por la normativa educativa.
El calendario contempla varios espacios de descanso a lo largo del año. El receso escolar de mitad de año se llevará a cabo entre el 22 de junio y el 6 de julio, al que se suman las vacaciones correspondientes a Semana Santa y la tradicional semana de receso estudiantil en octubre, programadas para garantizar el bienestar de la comunidad educativa.
Nota recomendada: Distrito incauta más de 1000 botellas de licor vencido en Bosa
En cuanto al personal docente y directivo, la Secretaría de Educación estableció cinco semanas de desarrollo institucional durante el año. Dos de estas se realizarán en enero, antes del inicio de clases; una adicional en abril; otra en octubre, coincidiendo con el receso estudiantil; y una última en diciembre, al cierre del calendario académico. Estos espacios estarán destinados a procesos de planeación, evaluación y fortalecimiento pedagógico.
La publicación anticipada del calendario académico permite a las familias y a las instituciones educativas organizar con tiempo sus actividades escolares, laborales y familiares, garantizando así un desarrollo ordenado del año lectivo en los colegios distritales de la capital.