La Secretaría de Educación del Distrito (SED) ya definió el calendario académico para el año 2026 de los colegios oficiales de Bogotá, una información clave para estudiantes, padres de familia y docentes de los niveles de preescolar, básica y media.

De acuerdo con la Resolución 2433 del 27 de octubre de 2025, las clases para los estudiantes de las instituciones educativas distritales iniciarán el lunes 26 de enero y se extenderán hasta el domingo 29 de noviembre de 2026, completando el periodo lectivo establecido por la normativa educativa.

El calendario contempla varios espacios de descanso a lo largo del año. El receso escolar de mitad de año se llevará a cabo entre el 22 de junio y el 6 de julio, al que se suman las vacaciones correspondientes a Semana Santa y la tradicional semana de receso estudiantil en octubre, programadas para garantizar el bienestar de la comunidad educativa.

En cuanto al personal docente y directivo, la Secretaría de Educación estableció cinco semanas de desarrollo institucional durante el año. Dos de estas se realizarán en enero, antes del inicio de clases; una adicional en abril; otra en octubre, coincidiendo con el receso estudiantil; y una última en diciembre, al cierre del calendario académico. Estos espacios estarán destinados a procesos de planeación, evaluación y fortalecimiento pedagógico.

La publicación anticipada del calendario académico permite a las familias y a las instituciones educativas organizar con tiempo sus actividades escolares, laborales y familiares, garantizando así un desarrollo ordenado del año lectivo en los colegios distritales de la capital.