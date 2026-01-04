Bogotá inicia el 2026 con cambios importantes en las tarifas de comparendos y servicios de movilidad. Conducir en exceso de velocidad, estacionar en lugares prohibidos o conducir bajo los efectos del alcohol ahora tendrá costos actualizados, que ya empezaron a regir en la ciudad.

La Secretaría de Movilidad informó que estos ajustes se basan en la Unidad de Valor Básico (UVB) aprobada por el Gobierno Nacional para este año. Entre los comparendos más consultados por los ciudadanos están los relacionados con estacionamiento indebido, velocidad y revisión técnico-mecánica.

El comparendo por exceder la velocidad máxima permitida (C29) se mantiene en el mismo valor, con la posibilidad de reducirse según el tiempo de pago. Por su parte, no realizar la revisión técnico-mecánica (C35) también genera una multa de COP 633.200, además de la inmovilización del vehículo, lo que puede incrementar los gastos por grúa y parqueadero.

Las sanciones más altas corresponden a infracciones graves, como pasarse un semáforo en rojo o no detenerse ante una señal de pare, cuyo valor asciende a COP 1.266.100, con descuentos del 50 % o del 25 % si se paga a tiempo. Para motocicletas, estas infracciones pueden incluir la inmovilización del vehículo.

Por su parte, estacionar en sitios prohibidos (código C02) tendrá un costo de COP 633.200. Quienes paguen dentro de los primeros cinco días hábiles podrán aplicar un descuento del 50 %, quedando en COP 316.600. Si el pago se realiza entre el día 6 y el 20, el valor con descuento será de COP 474.900.

¡𝐀𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧!



El permiso de Pico y Placa Solidario se tramita Ú𝐍𝐈𝐂𝐀 𝐘 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐄 a través de la página oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad.



No existen intermediarios ni tramitadores.

El pago se realiza únicamente por PSE.



No consignes,… pic.twitter.com/XaYeZGTcEW — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) January 2, 2026

El caso más severo sigue siendo conducir bajo los efectos del alcohol, con multas que van desde COP 7.596.800 en grado I, hasta COP 60.776.500 en grado III o en caso de negarse a la prueba, sumado a la suspensión de la licencia e inmovilización del vehículo.

Además de los comparendos, los servicios de grúa y parqueadero también registraron cambios. Para vehículos livianos, el servicio de grúa tendrá un costo de COP 268.500, mientras que los vehículos medianos costarán COP 408.600 y los pesados COP 601.200. En el caso de motocicletas, la grúa tendrá un valor de COP 245.200, y para patinetas, el servicio será de COP 70.100 más el parqueadero diario correspondiente.