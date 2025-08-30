Podcast: Manolito Salazar cuenta una vez más hechos de la política bogotana en su ‘Rapidito’

Confidencial Noticias
El periodista Manolito Salazar explica las razones que pudo tener el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán para solicitar la renuncia protocolaria de los 20 alcaldes locales y cuenta también como se empiezan a dar los primeros movimientos para conformar listas a Senado y Cámara.
Nueve personas heridas en accidente de uno de los carros del esquema de seguridad de Daniel Palacios
Una de las camionetas que conforman el esquema de seguridad del exministro del Interior y candidato presidencial, Daniel Palacios, sufrió un accidente en la ciudad de Medellín. El vehículo, según informaron desde el equipo de Palacios presentó fallas en…
Liberan a los 34 militares secuestrados en el Guaviare
La defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó la liberación de los 34 militares que fueron secuestrados por campesinos en el departamento del Guaviare, en el área rural de El Retorno, Guaviare. La noticia fue divulgada a través de la Defensoría del Pueblo…
Las respuestas que sobre IA dio a la Universidad de América y a Confidencial Noticias un primer grupo de presidenciables
Por: David Benítez Este jueves 28 de agosto se realizó el debate presidencial «Colombia 2030: IA en los Planes Presidenciales», convocado por Confidencial Noticias y la Universidad de América, con la participación de los precandadidatos, Mauricio…
Gustavo Petro ordena un refuerzo militar en la frontera con Venezuela
El presidente de la república, Gustavo Petro, ordenó a las fuerzas militares reforzar su presencia en la frontera con Venezuela por la región del Catatumbo. “Solicité la militarización de la frontera del Catatumbo del lado venezolano, para lograr reducir…
¿Llega un cachaco a la consulta de La Fuerza de las Regiones?
Al terminar el debate convocado por Confidencial Noticias y la Universidad de América, fue bastante notoria una conversación muy amena y amistosa entre los precandidatos, Héctor Olimpo Espinosa y Jairo Clopatofsky, quienes además de hablar muy amistosamente…