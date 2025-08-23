Confidencial Noticias
El periodista Manolito Salazar en su podcast Un Rapidito comenta los últimos hechos de la política bogotana, revelando que se aproximan cambios en el gabinete del alcalde Carlos Fernando Galán.
Iván Cepeda se decidió por buscar la presidencia de la república
El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció su precandidatura a la presidencia de la república por la coalición de izquierda que apoya al gobierno de Gustavo Petro. Cepeda participará en la consulta del Pacto Histórico que se hará en el mes de…
Miguel Uribe Londoño reemplazará a su hijo Miguel Uribe Turbay en la consulta del Centro Democrático
El Centro Democrático confirmó a Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado, Miguel Uribe Turbay, como el quinto precandidato que participará en la consulta interna del partido. El señor Uribe Londoño expresó que la familia de Miguel Uribe Turbay…
Imputan cargos a Óscar Santiago Gómez por el asesinato de la periodista Laura Camila Blanco
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Óscar Santiago Gómez Leal, pareja sentimental de la periodista fallecida, Laura Camila Blanco, por el delito de Feminicidio. Los resultados de los exámenes de Medicina Legal indican que la periodista fue…
Corte Suprema de Justicia llama a juicio al senador Carlos Abraham Jiménez
La Corte Suprema de Justicia, llamó a juicio al senador de Cambio Radical, Carlos Abraham Jiménez, quien tiene proceso judicial abierto por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público. El máximo tribunal de la justicia le…
ONU le exige a Colombia proteger a la población civil de los grupos criminales
Naciones Unidas ha pedido «frenar la violencia» y «propiciar la justicia» en Colombia tras la muerte de casi 20 personas en dos atentados registrados este jueves en las inmediaciones de una base militar de Cali, en el Valle del Cauca, y en Amalfi,…