Uniformados del Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (GAULA) en coordinación con la Fiscalía General de La Nación secuestraron a un empresario en inmediaciones del parque de la 93 utilizando un vehículo tipo ambulancia.

Durante la etapa de investigación se examinaron videos, entrevistas a testigos, labores de campo y los aportes del propietario de la empresa de ambulancias, para identificar a los tres hombres implicados en este secuestro, que además de utilizar una ambulancia, contaban con un vehículo particular de color rojo, que utilizarían de apoyo para escoltarlos y en llegado caso pretendían usar como segundo transporte para la víctima.

De acuerdo con la investigación, la ambulancia estaba registrada a nombre de una empresa de servicios de salud, y el día de los hechos se encontraba como no operativa.

Asimismo, se conoció que el conductor del vehículo que utilizaban de apoyo huyo hacía España, por este motivo le fue solicitada la circular azul con el apoyo de Interpol.

Los dos capturados cuentan con antecedentes judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar, abuso de confianza, lesiones personales y violencia contra servidor público, intimidación o amenaza con arma de fuego, lo que les representa una condena de más de 16 años en centro carcelario y penitenciario.

