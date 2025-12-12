Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación capturó a la organización delincuencial denominada movimiento radical ‘PPP’ (Brigada clandestina para el pueblo y por el pueblo).

Su modo de delinquir consistía en ingresar con falsos carnets para hacerse pasar por estudiantes de diferentes universidades públicas. Luego de esto se reunían al interior de estos centros educativos y ubicaban puntos estratégicos para cambiarse de ropa: overoles, máscaras y capuchas. Posteriormente, elaboraban los elementos o artefactos peligrosos (papas bomba y molotov), que utilizaban para generar acciones vandálicas contra la fuerza pública, estaciones de Transmilenio y buses del SITP.

Además, siempre cubrían sus rostros con capuchas o máscaras, sus manos con guantes de carnaza y colocaban bolsas plásticas en los zapatos para evitar ser identificados por las autoridades. De igual manera, se comunicaban por mensajería instantánea como: WhatsApp, Instagram, Facebook, entre otros, para convocar a los integrantes y así generar estos actos violentos.

Entre los capturados se encuentra su cabecilla, alias ‘Salvatore’, líder de este movimiento; era el encargado de convocar los actos vandálicos y ordenar qué integrantes debían llevar los artefactos peligrosos. Se pudo establecer que estaría vinculado en 10 hechos vandálicos en los años 2024 y 2025, donde fueron incinerados varios buses del SITP, vehículos institucionales y daño a la infraestructura de la Estación Ciudad Universitaria de Transmilenio. Además, este hombre publicaba constantemente en una red social los diferentes actos violentos realizados por este movimiento y habría huido el pasado 17 de septiembre hacia Manta-Ecuador tras conocer que era buscado por las autoridades por estos hechos.

Nota recomendada: Capturan a un delincuente con 19 anotaciones tras hurtar un local en Barrios Unidos

También fueron capturados Alias ‘Tolima’, ‘Copete’ y ‘No Educado’, alias ‘Chimoi’, ‘Topo’, ‘Chinche San’, ‘El Pri’, ‘Garu’, ‘83’ y ‘Slow’. Durante los operativosl es fueron incautadas prendas características que eran utilizadas para cometer estos hechos, 1 arma de letalidad reducida, material explosivo (pólvora), 13 dispositivos móviles y 4 computadores. Un juez les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Resurrección de la Mesada 14 para los docentes avanza a su segunda vuelta legislativa

| Confidencial Noticias | ,
La plenaria del Senado de la República aprobó en cuarto debate el proyecto de acto legislativo que busca restablecer la Mesada 14 para los docentes oficiales pensionados del país, una medida que beneficiará, de manera directa, a los cerca de 165.000 maestros…
Siga leyendo

Carlos Carrillo asegura que detrás de los señalamientos de Angie Rodríguez, está Armando Benedetti

| Confidencial Noticias | ,
El actual director de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD), Carlos Carrillo, respondió a los señalamientos que hizo la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, quien aseguró que existían…
Siga leyendo

Iván Cepeda revela sus prioridades de campaña

| Alejandro Poveda | , ,
En medio de la contienda electoral que se cierne sobre Colombia para el 2026. Unas elecciones en las que la izquierda medirá su fuerza y verá si los cuatro años del primer gobierno progresista, en cabeza del presidente Gustavo Petro, le alcanzará para seguir…
Siga leyendo

«El Frente Amplio debe tener una perspectiva más allá de un gobierno»: Clara López

| Confidencial Noticias | , ,
La precandidata y senadora Clara López explica, en entrevista para Confidencial Noticias, los puntos que considera deben hacer parte de un acuerdo entre los políticos que participen en la consulta del Frente Amplio. El candidato Juan Fernando Cristo dijo…
Siga leyendo

Donald Trump lanza nueva advertencia a Gustavo Petro

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia a Colombia asegurando que el próximo que estará en la mira de los Estados Unidos será el presidente Gustavo Petro. En una rueda de prensa este miércoles, el mandatario de los…
Siga leyendo