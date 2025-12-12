La Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación capturó a la organización delincuencial denominada movimiento radical ‘PPP’ (Brigada clandestina para el pueblo y por el pueblo).

Su modo de delinquir consistía en ingresar con falsos carnets para hacerse pasar por estudiantes de diferentes universidades públicas. Luego de esto se reunían al interior de estos centros educativos y ubicaban puntos estratégicos para cambiarse de ropa: overoles, máscaras y capuchas. Posteriormente, elaboraban los elementos o artefactos peligrosos (papas bomba y molotov), que utilizaban para generar acciones vandálicas contra la fuerza pública, estaciones de Transmilenio y buses del SITP.

Además, siempre cubrían sus rostros con capuchas o máscaras, sus manos con guantes de carnaza y colocaban bolsas plásticas en los zapatos para evitar ser identificados por las autoridades. De igual manera, se comunicaban por mensajería instantánea como: WhatsApp, Instagram, Facebook, entre otros, para convocar a los integrantes y así generar estos actos violentos.

Entre los capturados se encuentra su cabecilla, alias ‘Salvatore’, líder de este movimiento; era el encargado de convocar los actos vandálicos y ordenar qué integrantes debían llevar los artefactos peligrosos. Se pudo establecer que estaría vinculado en 10 hechos vandálicos en los años 2024 y 2025, donde fueron incinerados varios buses del SITP, vehículos institucionales y daño a la infraestructura de la Estación Ciudad Universitaria de Transmilenio. Además, este hombre publicaba constantemente en una red social los diferentes actos violentos realizados por este movimiento y habría huido el pasado 17 de septiembre hacia Manta-Ecuador tras conocer que era buscado por las autoridades por estos hechos.

También fueron capturados Alias ‘Tolima’, ‘Copete’ y ‘No Educado’, alias ‘Chimoi’, ‘Topo’, ‘Chinche San’, ‘El Pri’, ‘Garu’, ‘83’ y ‘Slow’. Durante los operativosl es fueron incautadas prendas características que eran utilizadas para cometer estos hechos, 1 arma de letalidad reducida, material explosivo (pólvora), 13 dispositivos móviles y 4 computadores. Un juez les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.