La Policía Nacional capturó a un hombre de 56 años en la localidad de Kennedy por los delitos de acto sexual abusivo y acceso carnal abusivo con menor de catorce años

De acuerdo con la investigación, las víctimas son tres menores de edad de 5, 6 y 8 años, quienes presuntamente fueron abusadas de forma frecuente por su abuelastro desde el año 2021, registrándose el último evento en noviembre de 2025.

La conducta fue detectada por la institución educativa, donde los docentes identificaron comportamientos inusuales en las menores y dieron aviso a las autoridades quienes activaron el código blanco.

Dentro del proceso investigativo, se estableció que el capturado ofreció la suma de 20 millones de pesos a la madre de las menores con el fin de evitar que los hechos fueran denunciados.

Nota recomendada: Violencia en el Catatumbo deja 250 desplazados

Esta persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.