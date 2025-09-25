Fue capturado un hombre que, trepando a un poste de más de 15 metros de altura en el barrio Siete de Agosto, intentó dañar una de las cámaras de videovigilancia de Bogotá.

El sujeto, apodado por las autoridades como el “Hombre Araña del Siete de Agosto”, fue detectado en plena madrugada por un operador del C4, quien siguió en tiempo real sus movimientos y alertó de inmediato a los uniformados en la zona.

En cuestión de minutos, los policías llegaron al lugar y lograron su captura. Durante el procedimiento le le hallaron en su poder cinco cartuchos calibre 12 milímetros.