Un Policía que se encontraba junto a su esposa en la localidad de Bosa evitó que una mujer se lanzara al vacío desde un puente peatonal sobre la Autopista Sur.

El uniformado se acercó a la mujer y sin pensarlos dos veces en una maniobra evitó que esta mujer atentara contra su vida.

Con el apoyo de las demás personas, esta mujer fue llevada por el personal uniformado y trasladada para recibir atención por las diferentes entidades distritales.

