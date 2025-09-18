Un operativo adelantado por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Policía Metropolitana de Bogotá en el sector de La Estanzuela, localidad de Los Mártires, permitió el hallazgo de más de 250 motores de diferentes marcas con seriales alterados y regrabaciones.

«Gracias al trabajo de la Policía Metropolitana hemos realizado cinco operativos que nos han permitido llegar a 800 motores con falsedad marcaria. Dos de ellos se adelantaron en La Estanzuela, dos en el sector del 7 de agosto y uno en el Restrepo”, dijo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

El mandatario subrayó que se trata de una estructura criminal con diferentes actores y reiteró que la administración continuará combatiendo este delito: “Hemos logrado reducir en un 25 % el hurto de vehículos este año en Bogotá, lo que significa más de 800 automóviles menos robados en la ciudad. Este es un delito que sí se denuncia, no presenta subregistro. Por eso es clave que la ciudadanía juegue un papel de apoyo a las autoridades”.

Los uniformados encontraron 12 motores prácticamente nuevos, todos camuflados en sótanos y espacios ocultos dentro de los establecimientos inspeccionados.