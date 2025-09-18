Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Un operativo adelantado por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Policía Metropolitana de Bogotá en el sector de La Estanzuela, localidad de Los Mártires, permitió el hallazgo de más de 250 motores de diferentes marcas con seriales alterados y regrabaciones.

«Gracias al trabajo de la Policía Metropolitana hemos realizado cinco operativos que nos han permitido llegar a 800 motores con falsedad marcaria. Dos de ellos se adelantaron en La Estanzuela, dos en el sector del 7 de agosto y uno en el Restrepo”, dijo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Nota recomendada: Car Cundinamarca rescata a un jaguar

El mandatario subrayó que se trata de una estructura criminal con diferentes actores y reiteró que la administración continuará combatiendo este delito: “Hemos logrado reducir en un 25 % el hurto de vehículos este año en Bogotá, lo que significa más de 800 automóviles menos robados en la ciudad. Este es un delito que sí se denuncia, no presenta subregistro. Por eso es clave que la ciudadanía juegue un papel de apoyo a las autoridades”.

Los uniformados encontraron 12 motores prácticamente nuevos, todos camuflados en sótanos y espacios ocultos dentro de los establecimientos inspeccionados.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

«A mí no me amanece»: Petro a Donald Trump

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha advertido este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que «no (le) amenace», después de que Washington haya eliminado a principios de esta semana al país latinoamericano de su lista de Estados que…
Siga leyendo

El aborto que duele y los abortos que liberan 

| Confidencial Noticias |
Por: Johana Milena Asela Bolívar – [email protected] Hablar de aborto en Colombia es hablar de derechos, pero también de dolor, de dignidad y de vida, al ser un tema que atraviesa lo legal con lo íntimo, y lo social con lo ético. Desde la sentencia…
Siga leyendo

Antonio Guterres celebra la primera sentencia de la JEP

| Europa Press | ,
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha recibido con satisfacción la primera condena de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia contra el antiguo alto mando de la disuelta guerrilla de las FARC, que ha calificado de…
Siga leyendo

CNE aprueba fusión del Pacto Histórico, pero coloca varios asteriscos

| Confidencial Noticias | ,
La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la fusión de los movimientos que conforman la coalición del Pacto Histórico en un solo partido de cara a lo que serán las elecciones tanto de Congreso como de presidente de la República para…
Siga leyendo

Procurador no descarta apelar la primera sentencia emitida por la JEP

| Confidencial Noticias | , ,
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, no descarta la posibilidad de apelar la primera sentencia emitida por la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP)por el caso de secuestros cometidos por las Exfarc. “Tenemos listos nuestro equipo de…
Siga leyendo