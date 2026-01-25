Un operativo de la Policía en el centro de Bogotá permitió la incautación de 24 celulares que presentaban manipulación en sus terminales y reportes de hurto.

Durante el procedimiento se pudo evidenciar que varios de estos equipos estaban ocultos en carretillas de vendedores informales dedicados a la venta de accesorios y equipos móviles usados. Asimismo, se pudo establecer que varios de estos celulares que habían sido hurtados no contaban con denuncia.

Es importante resaltar que en lo corrido del año 2026, gracias a las diferentes actividades operativas, se ha logrado una reducción del 20% en el delito de hurto a celulares y recuperar 122 dispositivos móviles.

