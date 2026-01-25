Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Un operativo de la Policía en el centro de Bogotá permitió la incautación de 24 celulares que presentaban manipulación en sus terminales y reportes de hurto.

Durante el procedimiento se pudo evidenciar que varios de estos equipos estaban ocultos en carretillas de vendedores informales dedicados a la venta de accesorios y equipos móviles usados. Asimismo, se pudo establecer que varios de estos celulares que habían sido hurtados no contaban con denuncia.

Es importante resaltar que en lo corrido del año 2026, gracias a las diferentes actividades operativas, se ha logrado una reducción del 20% en el delito de hurto a celulares y recuperar 122 dispositivos móviles.

Nota recomendada: Alcaldía de Bogotá pone en operación un nuevo CAI

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Carta de los órganos de control y la Registraduría al CNE pidiendo claridad para las consultas

| Confidencial Noticias | , ,
El procurador general de la Nación, junto con el contralor general y el registrador Hernán Penagos, envió una carta al Consejo Nacional Electoral exigiendo claridad para las consultas del próximo 8 de marzo. Además de pedir prontitud en la definición de…
Siga leyendo

Uribismo aclama a Paloma Valencia como su candidata

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora Paloma Valencia fue proclamada por el Centro Democrático como su candidata presidencial durante la Convención Nacional del partido. En el evento intervino el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien destacó los logros de la candidata y pidió a…
Siga leyendo

Encuesta Guarumo y Ecoanalítica pronostica segunda vuelta entre Cepeda y de La Espriella

| Confidencial Noticias | , ,
De acuerdo con la reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalítica, si las elecciones presidenciales fueran mañana, Iván Cepeda, el candidato ganador sería Iván Cepeda; el segundo lugar sería para el abogado Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia ocuparía el…
Siga leyendo

Miguel Uribe Londoño sigue adelante con su aspiración presidencial

| Confidencial Noticias | , ,
Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado, Miguel Uribe Turbay, confirmó que seguirá con su candidatura presidencial, reiterando además su retiro del Centro Democrático, partido del que hizo parte desde su creación. «Hoy me dirijo a ustedes para…
Siga leyendo

¿Hay nerviosismo en la campaña de Iván Cepeda?

| Confidencial Noticias | , ,
El Consejo Nacional Electoral estudiará en los próximos días la viabilidad del candidato presidencial, Iván Cepeda, en la consulta del Pacto Amplio. Analistas en temas electorales consideran que Cepeda podría estar inhabilitado para hacer parte de la…
Siga leyendo