Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Personal de la Policía Metropolitana de Bogotá en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, allanó y registro en dos diligencias una bodega de reciclaje logrando la captura en flagrancia de dos personas por los delitos de Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

El operativo tuvo lugar en las localidades de Antonio Nariño y Ciudad Bolívar, incautar 60 kilos de marihuana, 1 chaleco balístico y munición 9 milímetros.

Además, en estos operativos en una bodega de reciclaje ubicada en el barrio el Restrepo, ocultos bajo tierra fueron hallados por los caninos antinarcóticos varios paquetes que al ser verificados se halló una sustancia que por sus características y olor se asemejan a la marihuana y los cuales tenían un peso aproximado a los 60 kilos de este estupefaciente.

Asimismo, de acuerdo con las investigaciones, estos delincuentes, con el fin de no ser descubiertos por las autoridades, transportaban esta droga oculta en camiones de reciclaje y era distribuida en varias discotecas de la localidad de Antonio Nariño. Esta marihuana estaría avaluada en 25 millones de pesos.

Entre los capturados esta alias ‘El Negro o Bola 8’, quien tiene anotaciones en el SPOA por los delitos de tráfico de estupefacientes, secuestro, acceso carnal violento, concierto para delinquir y extinción de dominio.

Nota recomendada: Asesinato de Juan Esteban Moreno, ¿un nuevo caso Colmenares?

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente y un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a uno de estos delincuentes.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Comisión Séptima confirma decisión de suspender trámite de reforma a la salud

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente de la Comisión Séptima de Senado, Miguel Ángel Pinto, reiteró la decisión tomada por la célula legislativa de suspender el trámite del proyecto de reforma a la salud, hasta tanto el Gobierno no presente el aval fiscal en donde quede claro…
Siga leyendo

Paloma Valencia propone recortar el tiempo de expedición de las licencias ambientales

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia, en el panel organizado por la ANIF hizo un llamado al sector privado a creer en Colombia y continuar invirtiendo. “Necesitamos un sector privado que crea en Colombia”, expresó. Valencia Laserna…
Siga leyendo

Daniel Quintero no podrá recoger firmas

| Confidencial Noticias | , ,
La Registraduría Nacional del Estado Civil, negó la inscripción del comité recolector de firmas para la candidatura del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, al recordar los acuerdos de voluntades firmados por los representantes de los partidos los…
Siga leyendo

Amylkar Acosta invita a una tutelatón para evitar afectaciones a Reficar y a Ecopetrol

| Confidencial Noticias | , ,
El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, calificó la decisión de la DIAN de ejecutar un cobro coactivo a Reficar por impuestos no pagados del IVA del 19 % como “un desafuero”. Según explicó, “al ser Reficar una filial de Ecopetrol, esta decisión la…
Siga leyendo

La lista de confirmados a la cumbre de la CELAC

| Confidencial Noticias | ,
De acuerdo con el Gobierno Nacional, un total 12 jefes de Estado, 6 vicepresidentes y 23 cancilleres, han confirmado su participación en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe y la Unión Europea (CELAC-UE 2025). Entre los…
Siga leyendo