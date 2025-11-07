Personal de la Policía Metropolitana de Bogotá en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, allanó y registro en dos diligencias una bodega de reciclaje logrando la captura en flagrancia de dos personas por los delitos de Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

El operativo tuvo lugar en las localidades de Antonio Nariño y Ciudad Bolívar, incautar 60 kilos de marihuana, 1 chaleco balístico y munición 9 milímetros.

Además, en estos operativos en una bodega de reciclaje ubicada en el barrio el Restrepo, ocultos bajo tierra fueron hallados por los caninos antinarcóticos varios paquetes que al ser verificados se halló una sustancia que por sus características y olor se asemejan a la marihuana y los cuales tenían un peso aproximado a los 60 kilos de este estupefaciente.

Asimismo, de acuerdo con las investigaciones, estos delincuentes, con el fin de no ser descubiertos por las autoridades, transportaban esta droga oculta en camiones de reciclaje y era distribuida en varias discotecas de la localidad de Antonio Nariño. Esta marihuana estaría avaluada en 25 millones de pesos.

Entre los capturados esta alias ‘El Negro o Bola 8’, quien tiene anotaciones en el SPOA por los delitos de tráfico de estupefacientes, secuestro, acceso carnal violento, concierto para delinquir y extinción de dominio.

Nota recomendada: Asesinato de Juan Esteban Moreno, ¿un nuevo caso Colmenares?

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente y un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a uno de estos delincuentes.