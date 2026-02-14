La Policía Nacional adelantó un operativo con más de 400 uniformados en el sector conocido como La Pajarera, en la localidad de Suba.

Durante la actividad fueron incautados en locales comerciales 70 celulares, de los cuales 20 registraban reporte por hurto y 50 presentaban manipulación o adulteración en su numeración. Asimismo, se incautó una motocicleta por falsedad marcaria, ya que sus sistemas de identificación presentaban alteraciones.

En el desarrollo del procedimiento se impusieron 52 comparendos por infracciones de tránsito y se realizaron seis inmovilizaciones. De igual forma, se efectuaron cinco suspensiones temporales de la actividad económica a establecimientos que no contaban con la documentación requerida para su funcionamiento.

Además, seis personas fueron trasladadas al Centro de Traslado por Protección (CTP) y se incautaron cuatro armas blancas.

