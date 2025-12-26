La Policía Metropolitana de Bogotá incautó al interior de las estaciones de TransMilenio, Avenida Jiménez, Ricaurte 13 y La Sabana, 1.440 unidades de pólvora.

El material incautado incluía voladores, martillos, totes, chispitas, volcanes, bengalas y tortas pirotécnicas, entre otros elementos de alto riesgo. A los seis infractores se les impuso orden de comparendo por la manipulación, tenencia y comercialización de estos elementos.

Es importante destacar que, en lo corrido del mes de diciembre, se han incautado 2,9 toneladas de pólvora.