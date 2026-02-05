Ir al contenido principal

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a dos personas de 19 y 26 años de edad, luego de realizar un registro al vehículo en el que se transportaban, en donde ocultaban a una persona que estaba amordazada y amarrada.

El hecho ocurrió en el barrio Lucero Bajo, donde una patrulla de vigilancia observó un vehículo que se detuvo, del cual descendieron tres hombres y una mujer. Al inspeccionar el baúl del automotor, los uniformados se percataron de que en su interior se encontraba una persona amordazada.

Al notar la presencia policial, estas personas emprendieron la huida, logrando interceptar a dos de los presuntos delincuentes. Durante la verificación del vehículo, fue hallada un arma de fuego. La víctima manifestó que había solicitado un servicio por aplicación y que, al llegar a una zona boscosa, fue intimidada y despojada de su automotor.

El vehículo fue recuperado y los capturados, junto con el elemento incautado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. Es de anotar que uno de ellos presenta antecedentes por secuestro simple y hurto agravado.

