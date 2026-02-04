La Policía Metropolitana de Bogotá desplegó un operativo con 400 hombres en el barrio 7 de agosto, capturando a 4 personas y sellando 10 establecimientos.

Durante el operativo se incautó munición de armas de diferentes calibres, y se pudo capturar a 4 personas por tráfico de estupefacientes y falsedad marcaria. También se hicieron 6 comparendos de tránsito, suspensión temporal de la actividad económica a 10 establecimientos por no cumplir con la documentación requerida para su funcionamiento y 7 personas fueron trasladadas al centro de traslado por protección.

La actividad de registro y control a diferentes establecimientos de comercio, pagadiarios, talleres, bodegas de reciclaje y zona de tolerancia del sector del 7 de agosto fue acompañada por la Secretaría de Seguridad de Bogotá y otras entidades.

