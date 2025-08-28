Ir al contenido principal

De manera sorpresiva, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió la renuncia protocolaria a todos los alcaldes locales, y según lo explicó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, corresponde a una evaluación que periódicamente ejecuta la administración a la gestión de cada funcionario del Distrito.

«La evaluación permanente es uno de nuestros principios de gerencia pública. Hemos avanzado, sin embargo, el seguimiento y la exigencia serán cada día más rigurosos. Las alcaldías locales deben gobernar lo cotidiano de manera transparente, eficiente y con resultados», escribió Quintero en su cuenta de X.

Confidencial Noticias indagó con algunas fuentes en la Administración Distrital, quienes no descartaron fallas en la gestión de algunas alcaldías locales y por lo cual requieren ser examinadas, pero también consideran que es curioso, al menos para ellos, que esta decisión haya llegado en momentos en que se ha presentado una parálisis en el Concejo de Bogotá donde no se ha podido dar inicio al debate del proyecto de acuerdo de ciudad presentado por la Alcaldía de Galán para modificar el cobro de algunos impuestos por cuenta de las recusaciones e impedimentos.

Nota recomendada: ¿Llega un cachaco a la consulta de La Fuerza de las Regiones?

Dicen, además, que coincide con el momento en que la bancada del Partido Liberal discute si se declara en independencia o se queda en la coalición de apoyo a Galán.

Según las fuentes, «ahí podría estar otra razón para la decisión del burgomaestre».

Periodista Infiltrado

[email protected]
