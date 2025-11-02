Ir al contenido principal

Algunos concejales de Bogotá manifestaron ante el presidente, Samir Abisambra, su molestia porque la administración no tuvo en cuenta a la Corporación para uno de los paneles en el Foro Mundial de Hábitat que acaba de celebrarse en el capital del país.

El concejal José Cuesta fue el primero en alzar la voz y reclamar por la no presencia del Concejo de Bogotá en el evento, en donde a más de un concejal les hubiese gustado participar y exponer sus puntos de vista sobre los modelos de ciudad que se discuten en el mundo entero.

Así mismo, la concejal Ana Teresa Bernal, también hizo sentir su voz y pidió al presidente de la Corporación hacer respetar al Concejo de Bogotá.

PORTADA

Extraditan a los Estados Unidos a nueve colombianos

La Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Oficina Central Nacional INTERPOL Bogotá, materializó la extradición de nueve ciudadanos colombianos requeridos por la justicia de los Estados Unidos. Los nueve capturados son…
Joven muere al interior de la Universidad Nacional durante la noche del Halloween

La muerte de joven profesional egresado de la Universidad Nacional en Bogotá, durante la noche del Halloween llena de incertidumbre a las autoridades en la capital del país por lo que está ocurriendo en la celebración de estas fechas. El hecho ocurrió…
¿En que concluyó la cita entre Cesar Gaviria y Álvaro Uribe?

Se cumplió la cita entre los expresidentes de la república, Cesar Gaviria Trujillo y Álvaro Uribe Vélez, quienes buscan integrar una gran coalición de donde saldría un candidato presidencial de la derecha política en Colombia. Uribe estuvo acompañado por…
Consejo de Estado deja sin personería jurídica al partido de Rodrigo Lara

El Consejo de Estado echó para atrás la personería jurídica que dio vida al partido político, Dignidad Liberal, presidido por el exsenador, Rodrigo Lara Restrepo, hijo de Rodrigo Lara, exministro de Justicia asesinado por sus denuncias contra el Cartel de…
Juan Manuel Galán pide a Gustavo Petro pensar en la Nación y no en ganar la pelea del día

El precandidato presidencial, Juan Manuel Galán, pidió al presidente Gustavo Petro mayor responsabilidad con las declaraciones, especialmente cuando se trate de cooperación militar con otro país para combatir la ilegalidad. Todo comenzó cuando el…
