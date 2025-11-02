Algunos concejales de Bogotá manifestaron ante el presidente, Samir Abisambra, su molestia porque la administración no tuvo en cuenta a la Corporación para uno de los paneles en el Foro Mundial de Hábitat que acaba de celebrarse en el capital del país.

El concejal José Cuesta fue el primero en alzar la voz y reclamar por la no presencia del Concejo de Bogotá en el evento, en donde a más de un concejal les hubiese gustado participar y exponer sus puntos de vista sobre los modelos de ciudad que se discuten en el mundo entero.

Así mismo, la concejal Ana Teresa Bernal, también hizo sentir su voz y pidió al presidente de la Corporación hacer respetar al Concejo de Bogotá.

