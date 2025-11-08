Ir al contenido principal

El Ministerio del Trabajo de manera preventiva y transitoria, tomó acciones sobre decisiones de la empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), suspendiendo de manera inmediata toda actuación de terminación de contratos de trabajo sin justa causa que se encuentre en curso.

De esta manera, la ETB tendrá que mantener vigentes los vínculos laborales de todos los trabajadores amparados por la convención colectiva de trabajo, con fuero sindical, estabilidad laboral reforzada o que se hallen involucrados en procesos de retiro o desvinculación aún no perfeccionados.

De acuerdo con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se convocará una mesa de diálogo tripartita entre la empresa, la organización sindical Sintratelefonos y el Ministerio del Trabajo.

“Con este acto administrativo verificaremos las actuaciones de la ETB en materia de despidos, retiros voluntarios, estabilidad laboral reforzada, libertad sindical y cumplimiento de la normatividad laboral,
así como para identificar y eliminar posibles prácticas que afecten derechos ciertos e indiscutibles o que constituyan actos de injerencia o discriminación”, puntualizón.

Petro confirma incautación al narcotráfico en mar abierto y crítica bombardeos de Trump

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la incautación de 1,8 toneladas de cocaína en una operación conjunta con El Salvador, ejecutada en las aguas del océano Pacífico, que se ha saldado «con cero muertos», en una velada crítica a las operaciones…
«Ningún funcionario público puede alzarle la mano a un candidato en campaña»: Procurador

| Confidencial Noticias | , ,
En el podcast La Lupa Confidencial de Confidencial Noticias, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, explica el llamado que hace junto al registrador, Hernán Penagos, para que se calmen los ánimos en medio de la campaña política y se ejerza una…
Petro pone en duda la carta donde el Tren de Aragua solicita ingreso a la paz total

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha puesto en duda la identidad del supuesto autor de la carta con una petición formal del Tren de Aragua para sumarse a sus políticas de paz, aunque ha señalado que «se explorará» la «seriedad» de la oferta, en línea…
Gustavo Petro propone a Venezuela repetir elecciones

| Europa Press | ,
El presidente Gustavo Petro, ha vuelto a proponer repetir las elecciones en Venezuela, pero ahora «con garantías reales para todos los contendientes», con el objetivo de superar la crisis política que vive el país latinoamericano. «Si el Gobierno de EEUU…
Comisión Séptima confirma decisión de suspender trámite de reforma a la salud

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente de la Comisión Séptima de Senado, Miguel Ángel Pinto, reiteró la decisión tomada por la célula legislativa de suspender el trámite del proyecto de reforma a la salud, hasta tanto el Gobierno no presente el aval fiscal en donde quede claro…
