El Ministerio del Trabajo de manera preventiva y transitoria, tomó acciones sobre decisiones de la empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), suspendiendo de manera inmediata toda actuación de terminación de contratos de trabajo sin justa causa que se encuentre en curso.

De esta manera, la ETB tendrá que mantener vigentes los vínculos laborales de todos los trabajadores amparados por la convención colectiva de trabajo, con fuero sindical, estabilidad laboral reforzada o que se hallen involucrados en procesos de retiro o desvinculación aún no perfeccionados.

De acuerdo con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se convocará una mesa de diálogo tripartita entre la empresa, la organización sindical Sintratelefonos y el Ministerio del Trabajo.

“Con este acto administrativo verificaremos las actuaciones de la ETB en materia de despidos, retiros voluntarios, estabilidad laboral reforzada, libertad sindical y cumplimiento de la normatividad laboral,

así como para identificar y eliminar posibles prácticas que afecten derechos ciertos e indiscutibles o que constituyan actos de injerencia o discriminación”, puntualizón.