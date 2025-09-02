En horas de la madrugada del martes 2 de septiembre, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la llegada del primer vagón del metro de la capital del país al puerto de Cartagena.

El primer tren del metro de Bogotá está en Colombia. El barco”, en el que fue enviado desde China», dijo el mandatario local.

Este primer tren compuesto de seis vagones fue despachado desde el puerto de puerto de Qingdao en China. Ahora, viajará por tierra hasta Bogotá en donde será unificado para iniciar pruebas en el 2026.

De acuerdo con la empresa metro, está previsto que el sistema comience a operar en el año 2028., contará con 30 trenes, cada uno con seis vagones, y capacidad total para 1.800 pasajeros