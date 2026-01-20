La Alcaldía de Bogotá y la Empresa Metro de Bogotá anunciaron la decisión de declarar desierta la licitación para la construcción de la segunda línea del metro de la capital.

De acuerdo con el alcalde de la capital del país, Carlos Fernando Galán, el Grupo Sasyr retiró su propuesta por la imposibilidad de reconfigurar la asociación.

«Vamos a abrir licitación pública internacional en el mes de febrero. Tenemos el apoyo de la banca multilateral, tenemos los créditos de la banca multilateral, tenemos el soporte, obviamente, del convenio de cofinanciación y tenemos un proceso que está mucho más maduro hoy», concluyó el alcalde Galán.

Por su parte, el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, aseguró que en el mes de febrero se reabrirá el proceso de licitación. Con este escenario, se podría estar adjudicando el proceso en el primer trimestre de 2027, para que se pueda suscribir Acta de Inicio a finales de ese año y entrar en operación en el 2035.

El concejal de Bogotá, Juan David Quintero, expresó su punto de vista a través de sus redes sociales, recordando que el financiador del proyecto es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y que Donald Trump ha sido claro en su posición de no respaldar proyectos de rivales como China.

«Hay que recordar que los principales financiadores de la segunda línea del metro son los Estados Unidos, razón por la cual su opinión es determinante», afirmó Quintero.

Para el cabildante lo ocurrido con la segunda línea del metro era previsible y la ciudad cayó en medio de una guerra comercial entre China y los Estados Unidos.

