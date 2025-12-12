Probogotá advirtió a la Administración Distrital y al Gobierno Nacional sobre los riesgos que enfrenta la ciudad por un posible desabastecimiento de gas en los próximos meses.

De acuerdo con Probogotá, el encarecimiento acelerado del gas natural que ya está afectando el costo de vida de los bogotanos podría presionar directamente la operación de TransMilenio en el corto plazo.

«Entre 2021 y 2025 el precio promedio del gas se triplicó debido a importaciones, caída de la oferta nacional y mayor dependencia del interior del país de fuentes lejanas. Esta disparada del precio incrementa los costos de vida, encarece servicios cotidianos, afecta empleos y reduce la competitividad del tejido productivo de la ciudad. Si no se toman medidas urgentes, los ciudadanos serán los primeros en sentir el impacto directo en su bolsillo», explicó en su comunicado.

Dice además que actualmente muchas empresas están reemplazando gas por diésel u otros combustibles más contaminantes, con efectos negativos en costos, emisiones y competitividad. Precisó además que los contratos de suministro para 2.143 buses —el 20% de la flota— vencieron en noviembre de 2025 sin posibilidad de renovación por la escasez nacional y que la alternativa es recurrir a gas importado con costos mayores lo que presionará al alza la tarifa para los usuarios.

ProBogotá hace un llamado al Gobierno Nacional para tomar decisiones inmediatas que estabilicen la oferta, protejan a las ciudades y ajusten el esquema tarifario para mitigar el alza del combustible y modernicen la infraestructura del gas.

“El país requiere medidas inmediatas para estabilizar la oferta y evitar que el mayor costo del gas siga trasladándose a hogares, sistemas de transporte e industria”, señaló María Carolina Castillo, presidente de ProBogotá Región