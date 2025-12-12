Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Probogotá advirtió a la Administración Distrital y al Gobierno Nacional sobre los riesgos que enfrenta la ciudad por un posible desabastecimiento de gas en los próximos meses.

De acuerdo con Probogotá, el encarecimiento acelerado del gas natural que ya está afectando el costo de vida de los bogotanos podría presionar directamente la operación de TransMilenio en el corto plazo.

«Entre 2021 y 2025 el precio promedio del gas se triplicó debido a importaciones, caída de la oferta nacional y mayor dependencia del interior del país de fuentes lejanas. Esta disparada del precio incrementa los costos de vida, encarece servicios cotidianos, afecta empleos y reduce la competitividad del tejido productivo de la ciudad. Si no se toman medidas urgentes, los ciudadanos serán los primeros en sentir el impacto directo en su bolsillo», explicó en su comunicado.

Dice además que actualmente muchas empresas están reemplazando gas por diésel u otros combustibles más contaminantes, con efectos negativos en costos, emisiones y competitividad. Precisó además que los contratos de suministro para 2.143 buses —el 20% de la flota— vencieron en noviembre de 2025 sin posibilidad de renovación por la escasez nacional y que la alternativa es recurrir a gas importado con costos mayores lo que presionará al alza la tarifa para los usuarios.

Nota recomendada: Más de la mitad de los semáforos en Bosa y Kennedy están sin funcionar

ProBogotá hace un llamado al Gobierno Nacional para tomar decisiones inmediatas que estabilicen la oferta, protejan a las ciudades y ajusten el esquema tarifario para mitigar el alza del combustible y modernicen la infraestructura del gas.

“El país requiere medidas inmediatas para estabilizar la oferta y evitar que el mayor costo del gas siga trasladándose a hogares, sistemas de transporte e industria”, señaló María Carolina Castillo, presidente de ProBogotá Región

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Resurrección de la Mesada 14 para los docentes avanza a su segunda vuelta legislativa

| Confidencial Noticias | ,
La plenaria del Senado de la República aprobó en cuarto debate el proyecto de acto legislativo que busca restablecer la Mesada 14 para los docentes oficiales pensionados del país, una medida que beneficiará, de manera directa, a los cerca de 165.000 maestros…
Siga leyendo

Carlos Carrillo asegura que detrás de los señalamientos de Angie Rodríguez, está Armando Benedetti

| Confidencial Noticias | ,
El actual director de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD), Carlos Carrillo, respondió a los señalamientos que hizo la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, quien aseguró que existían…
Siga leyendo

Iván Cepeda revela sus prioridades de campaña

| Alejandro Poveda | , ,
En medio de la contienda electoral que se cierne sobre Colombia para el 2026. Unas elecciones en las que la izquierda medirá su fuerza y verá si los cuatro años del primer gobierno progresista, en cabeza del presidente Gustavo Petro, le alcanzará para seguir…
Siga leyendo

«El Frente Amplio debe tener una perspectiva más allá de un gobierno»: Clara López

| Confidencial Noticias | , ,
La precandidata y senadora Clara López explica, en entrevista para Confidencial Noticias, los puntos que considera deben hacer parte de un acuerdo entre los políticos que participen en la consulta del Frente Amplio. El candidato Juan Fernando Cristo dijo…
Siga leyendo

Donald Trump lanza nueva advertencia a Gustavo Petro

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia a Colombia asegurando que el próximo que estará en la mira de los Estados Unidos será el presidente Gustavo Petro. En una rueda de prensa este miércoles, el mandatario de los…
Siga leyendo