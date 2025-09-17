La Procuraduría General de la Nación abrió nueva investigación en contra del concejal de Bogotá, Julián Forero (Fuchi)), por su actuación en medio de las recientes protestas de conductores motos y taxistas en la capital del país.

El Ministerio Público busca esclarecer si el concejal bogotano incitó a los conductores de taxis y motos de la ciudad a participar en las marchas por toda la ciudad con bloqueos de las vías principales, debido a las quejas e inconformidades con la administración distrital.

La investigación incluye el mal trato verbal al periodista de City Noticias, José Camilo Castiblanco, hecho que quedó registrado en videos.

El concejal Julián Forero tiene en su contra dos investigaciones más en la Procuraduría General de la Nación. La primera por conducir una moto al interior del Concejo de Bogotá junto a su compañero de bancada, el también concejal, Angelo Schiavenato. Otro expediente disciplinario corre en su contra por mal tratar a un policía.

