La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Hacienda, emitió su primer bono verde internacional, convirtiéndose en la primera ciudad de América Latina en lograr este hito.

La operación alcanzó un monto de 600 millones de dólares equivalentes a $2,3 billones y registró una demanda de $3,1 billones, es decir, 1,34 veces el monto ofrecido. Este resultado refleja la sólida confianza del mercado internacional en la gestión fiscal del Distrito y su compromiso con la reducción de la huella de carbono.

“Es una gran noticia para la ciudad. Es una demostración de la solidez de los números y del manejo que se le da en Bogotá a las finanzas del Distrito. También es una muestra de confianza en nuestra ciudad, una que es líder y que cada vez logra innovar más en la apuesta por la sostenibilidad”, destacó el alcalde Carlos Fernando Galán.

El bono verde se estructuró en pesos colombianos con el fin de mitigar el riesgo cambiario para la ciudad y hace parte del desarrollo de la estrategia de financiamiento del Distrito. Se respalda en el Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles que la ciudad lanzó oficialmente en octubre de 2024.

Del total de la emisión, el 93,4 % fue adjudicado a inversionistas internacionales y el restante 6,6 % a inversionistas locales.

Los recursos obtenidos, alineados con la categoría Transporte Limpio del Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles, se destinarán a la financiación de la segunda línea del metro de Bogotá; el cable aéreo de San Cristóbal; el cable aéreo de Potosí y la troncal Calle 13.