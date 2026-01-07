Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Una clínica estética ubicada en la localidad de Suba, al norte de Bogotá, fue sancionada por las autoridades distritales tras ser sorprendida dejando residuos hospitalarios y biológicos en el espacio público, lo que representa un riesgo para la salud pública y el medio ambiente.

La intervención se realizó de manera conjunta entre la Alcaldía Local de Suba, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Secretaría Distrital de Salud (SDS), la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y la Policía Nacional. El operativo tuvo lugar en la Autopista Norte con calle 102, donde funciona la Clínica Estética Cero Dolor.

Durante la inspección, las autoridades encontraron en un contenedor ubicado frente al establecimiento materiales utilizados en tratamientos intravenosos, así como elementos de protección del personal médico, los cuales deben ser manejados bajo protocolos especiales debido a su carácter peligroso.

Nota relacionada: ¡Captura de película en Bogotá! Ladrones perforaron paredes para ingresar a supermercado

Como resultado de la infracción, el establecimiento recibió una multa tipo IV, la más alta contemplada en la normativa vigente, que implica un pago superior a los 700 mil pesos. Este tipo de sanción se aplica cuando se evidencian conductas que generan riesgos graves para la comunidad y el entorno.

El director de la UAESP, Armando Ojeda, reiteró la importancia del cumplimiento de las normas sobre manejo de residuos hospitalarios. “Estos desechos generan un riesgo para el ambiente y la salud pública. Las normas obligan a los centros médicos a disponer adecuadamente los residuos a través de un operador especializado”, señaló el funcionario.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Trump ataca nuevamente a Petro y lo califica como ‘enfermo’ ¿Ordenará operación contra Colombia?

| Confidencial Noticias | , ,
Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia atraviesan un nuevo momento de tensión tras recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que lanzó fuertes críticas contra el mandatario colombiano, Gustavo Petro, y cuestionó…
Siga leyendo

Gustavo Petro activa alerta en la frontera con Venezuela, tras los bombardeos de EEUU

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha activado la alerta fronteriza tras los ataques efectuados esta madrugada por Estados Unidos contra la capital de Venezuela, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira. «De manera preventiva, el Gobierno…
Siga leyendo

A siete meses de terminar el gobierno de Gustavo Petro cómo cierra el 2025

| Confidencial Noticias | , ,
Por: Hugo Acero Velásquez y Mabel Cristina Quiroz Aumento de muertes violentas.  Con más de tres años del gobierno de Gustavo Petro, el balance en materia de seguridad no es el mejor. Para evaluarlo hay que remitirse al Plan de Desarrollo,…
Siga leyendo

Polo Polo viajó a Tierra Santa para pedir» perdón» hablando desde el cristianismo pero vestido de Judío

| Confidencial Noticias | , ,
La polarización política que atraviesa Colombia volvió a quedar en evidencia tras las declaraciones del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien desde Jerusalén emitió un mensaje con fuertes componentes religiosos y políticos que generó un amplio…
Siga leyendo

Los 10 temas del año 2025 en Confidencial Noticias

| Confidencial Noticias | , ,
A continuación describimos los 10 temas que hicieron noticia en Confidencial Noticias durante el año 2025. Nota recomendada: Los deportistas colombianos en 2025 ganadores en torneos internacionales
Siga leyendo