Una clínica estética ubicada en la localidad de Suba, al norte de Bogotá, fue sancionada por las autoridades distritales tras ser sorprendida dejando residuos hospitalarios y biológicos en el espacio público, lo que representa un riesgo para la salud pública y el medio ambiente.

La intervención se realizó de manera conjunta entre la Alcaldía Local de Suba, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Secretaría Distrital de Salud (SDS), la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y la Policía Nacional. El operativo tuvo lugar en la Autopista Norte con calle 102, donde funciona la Clínica Estética Cero Dolor.

Por la inadecuada disposición de residuos peligrosos en el espacio público, la @PoliciaBogota impuso un comparendo tipo IV la cual conlleva a un pago superior a los $700.000 pesos a la clínica responsable.

Durante la inspección, las autoridades encontraron en un contenedor ubicado frente al establecimiento materiales utilizados en tratamientos intravenosos, así como elementos de protección del personal médico, los cuales deben ser manejados bajo protocolos especiales debido a su carácter peligroso.

Como resultado de la infracción, el establecimiento recibió una multa tipo IV, la más alta contemplada en la normativa vigente, que implica un pago superior a los 700 mil pesos. Este tipo de sanción se aplica cuando se evidencian conductas que generan riesgos graves para la comunidad y el entorno.

El director de la UAESP, Armando Ojeda, reiteró la importancia del cumplimiento de las normas sobre manejo de residuos hospitalarios. “Estos desechos generan un riesgo para el ambiente y la salud pública. Las normas obligan a los centros médicos a disponer adecuadamente los residuos a través de un operador especializado”, señaló el funcionario.