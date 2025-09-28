Ir al contenido principal

El espacio público Este es un tema por el que, en múltiples ocasiones, se cuestionó a las alcaldías de Samuel Moreno Rojas, Gustavo Petro, la segunda administración de Enrique Peñalosa y la de Claudia López, quienes permitieron que el problema de invasión y falta de consciencia ciudadana en su uso, creciera y hoy parece inmanejable.

Al respecto, la concejal Sandra Forero considera que la ciudadanía ha abusado de las diferentes sentencias de la Corte Constitucional que protegen el derecho de las familias vulnerables a buscar su sustento diario en el espacio público.

“Todas las sentencias dicen que al vendedor informal se le debe dar opciones, y en esa medida hay algunos que abusan, porque hay falta de control y porque existen mafias que se toman el derecho de cobrar por el uso del espacio público”, afirmó.

Nota relacionada: ¿San Victorino se salió del control de la Administración de Bogotá?

Para la concejal Forero, en Bogotá se ha perdido la proporcionalidad en la intervención. Además, considera que la Administración del alcalde Carlos Fernando Galán se ha tardado en presentar al Concejo de Bogotá el proyecto que crea el Comité Estratégico de Gobernanza y Gestión del Espacio Público.

“Ya pasó año y medio de gobierno y no se actúa. Y cuando se actúa, se hace tarde. Esto requiere de una política distrital para el manejo del espacio público”, puntualizó.

En cuanto a los vehículos mal parqueados, Forero agregó que los políticos deben dar ejemplo, dejando de invadir andenes y calles con sus camionetas de alta gama.

Al respecto, la directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público señaló que desde la Alcaldía comparten la misma preocupación por lo que está ocurriendo en la ciudad en esta materia.

“Hoy estamos buscando soluciones para la ciudad en este tema, de acuerdo con su situación actual y sus necesidades”, afirmó.

Bastidas reconoció que Bogotá está en deuda con el espacio público, y reiteró que, por esta razón, los operativos de recuperación se ejecutan de manera interinstitucional, ya que una sola entidad del Distrito no puede actuar por sí sola.

La funcionaria fue enfática al asegurar que, para poner en marcha los operativos de recuperación del espacio público, se requiere maquinaria y bodegas para guardar todo lo que se decomisa.

Pidió además a la Fiscalía General de la Nación que agilice los procesos judiciales relacionados con el espacio público en Bogotá, los cuales llevan mucho tiempo engavetados.

Se espera entonces que la Alcaldía de Carlos Fernando Galán presente, ante el Concejo de Bogotá, un proyecto de acuerdo que genere las condiciones necesarias para que el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público pueda actuar con la autoridad suficiente, sin depender de otras entidades, para ejercer el control que se requiere y poner orden en un espacio público que hoy parece tierra de nadie.

