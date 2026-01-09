Ir al contenido principal

¡Se buscan! autoridades publican a los responsables del linchamiento de conductor en Kennedy

Las autoridades en Bogotá avanzan en la investigación por el homicidio de un hombre ocurrido el pasado 11 de noviembre de 2025 en la localidad de Kennedy, hecho que se produjo tras un violento altercado en vía pública.

De acuerdo con información oficial, la víctima se movilizaba en una camioneta cuando fue interceptada por varias personas, presuntamente motociclistas, con quienes se habría presentado una confrontación. Durante el ataque, el conductor fue agredido físicamente y su vehículo sufrió daños considerables.

Las investigaciones preliminares señalan que los agresores habrían utilizado objetos contundentes como palos, cadenas y piedras, con los cuales vandalizaron el automotor y golpearon de manera reiterada al ciudadano, dejándolo gravemente herido en el lugar.

Ante la gravedad de la situación, unidades de la Policía trasladaron a la víctima a un centro asistencial, donde pese a los esfuerzos médicos, falleció a causa de la severidad de las lesiones.

Como resultado de las labores investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá, se logró la identificación de tres personas que estarían presuntamente involucradas en estos hechos. Las autoridades difundieron un cartel con sus imágenes y solicitan la colaboración de la ciudadanía para avanzar en su ubicación y judicialización.

Nota recomendada: ¡Indignante! Ladrones en Bogotá atracan brutalmente a pareja de ancianos

Cualquier información que contribuya al esclarecimiento del caso puede ser suministrada de manera confidencial a través de la línea segura 305 814 3837 o al correo electrónico [email protected], garantizando absoluta reserva para los informantes.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

