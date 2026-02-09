Ir al contenido principal

El alcalde Carlos Fernando Galán, el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, y la secretaria de la Mujer, Laura Tami, dieron apertura al Plan de Respuesta Inmediata y Horarios Extendidos (PRIH), modelo que aumenta despachos y extiende la atención a personas víctimas de violencia en el contexto familiar hasta las 11:00 p.m.

“Nos pusimos la meta de hacer una ampliación de las capacidades de las Comisarías de Familia, algo que no se había visto en los últimos 20 años en Bogotá, ya llegamos a 57 equipos comisariales, la meta es llegar a 67. Con estos equipos llegaremos a lugares donde no hay Comisaría, además ampliamos horarios y reforzamos equipos”, reiteró el mandatario de la capital del país.

La extensión de los horarios y de los equipos interdisciplinarios permitirá una mayor atención a las personas que requieran estos servicios profesionales.

«Las Comisarías de Familia están en el núcleo de la política social de la Alcaldía de Bogotá, ofrecen un servicio multidimensional y es prestado por un equipo de psicólogos, trabajadores sociales, comisarios, auxiliares administrativos; y conecta con los servicios de otros sectores como la Secretaría de la Mujer, Policía, Fiscalía y Secretaría de Seguridad», manifestó el secretario de Integración Social, Roberto Angulo.

