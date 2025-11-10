Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Ricardo Rafael González, implicado en el asesinato a golpes del joven Jaime Esteban Moreno, se entregó a las autoridades en la ciudad de Cartagena en donde estaba escondido.

De acuerdo con los reportes oficiales, González no salió hacia Venezuela como se dijo en días anteriores, ni tenía intención de viajar a este país.

La Fiscalía se encuentra en los trámites de identificación de la persona para la respectiva imputación de cargos.

Nota recomendada: El muerto de Los Andes y el silencio de la Nacional: cuando el periodismo vende clases, no verdades

Rafael Ricardo González se encuentra implicado en el ataque a golpes que sufrió el estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, en la noche del 31 de octubre. Los hechos ocurrieron en la esquina de la calle 64 con carrera 15, en el norte de Bogotá.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Colombia llama a consultas a su embajador en los Estados Unidos

| Confidencial Noticias | , ,
La Cancillería colombiana confirmó el llamado a consultas del embajador de Colombia en los Estados Unidos, Daniel García Peña, luego de conocerse una foto elaborada en la que aparecen el presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto a Nicolas Maduro vestidos…
Siga leyendo

Juliana Guerrero no estuvo en la Fundación Universitaria San José, ni asistió a clases

| Confidencial Noticias | , ,
La Fundación Universitaria San José reconoció que Juliana Guerrera nunca asistió a clases y que no registra en las matrículas de la institución. Juliana Guerrera fue postulada al cargo de viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad, y aseguró…
Siga leyendo

Los nuevos señalamientos de Gustavo a Petro a Donald Trump

| Europa Press | , ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha acusado este sábado al Ejecutivo del presidente estadounidense Donald Trump de calumniar, interferir e impulsar la violencia tras los últimos ataques lanzados por Estados Unidos en aguas del mar Caribe, en el…
Siga leyendo

«Los más afectados en este Gobierno han sido los militares y policía»: General (R) Gustavo Matamoros

| Confidencial Noticias | , , ,
Foto: Cortesía El general (r) Gustavo Matamoros, aspirante a la presidencia de la república, en entrevista para Confidencial Noticias explica su propuesta de sometimiento para la guerrilla del ELN y para las organizaciones criminales como las disidencias…
Siga leyendo

«No veo el país como lo miran los contradictores del Gobierno»: Guillermo Rivera

| Confidencial Noticias | , , ,
El exministro del Interior y exembajador de Colombia en Brasil, Guillermo Rivera, en entrevista para Confidencial Noticias, habla sobre la situación del país, dejando claro que su manera de ver a Colombia, es muy diferente a la del pesimismo y de los…
Siga leyendo