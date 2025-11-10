Ricardo Rafael González, implicado en el asesinato a golpes del joven Jaime Esteban Moreno, se entregó a las autoridades en la ciudad de Cartagena en donde estaba escondido.

De acuerdo con los reportes oficiales, González no salió hacia Venezuela como se dijo en días anteriores, ni tenía intención de viajar a este país.

La Fiscalía se encuentra en los trámites de identificación de la persona para la respectiva imputación de cargos.

Rafael Ricardo González se encuentra implicado en el ataque a golpes que sufrió el estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, en la noche del 31 de octubre. Los hechos ocurrieron en la esquina de la calle 64 con carrera 15, en el norte de Bogotá.