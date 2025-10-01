Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

| Confidencial Noticias |

Secretaría de Gobierno de Bogotá niega el primer permiso para el concierto de Guns and Roses

Foto:  @gunsnroses

La Secretaría de Gobierno de Bogotá negó el permiso para que la icónica banda de rock Guns and Roses, realice su presentación en el Vive Claro Distrito Cultural.

Para la entidad no son las claras las estrategias y planes movilidad y la estructura del escenario en horas previas y durante el concierto de la banda. De acuerdo con la resolución número GJR-1425 de 2025, los conceptos emitidos por el Idiger (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático), la Secretaría de Movilidad, la Policía Metropolitana y Bomberos de Bogotá no son favorables para la realización del evento.

Nota recomendada: Convocatoria laboral en Bogotá para quienes deseen ocupar el cargo Gestores del Orden

La decisión se dicta en primera instancia por lo cual proceden recursos para que se subsanen las inconformidades y se aclaren las dudas.

Guns and Roses tiene programado un conciertos en la ciudad de Bogotá el próximo 7 de octubre, y su boletería se encuentra agotada.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Condenan a Diego Cadena por presentar falsos testigos en el proceso del expresidente Álvaro Uribe

| Confidencial Noticias | , ,
El juzgado tercero de conocimiento de Bogotá condenó a 7 años de prisión domiciliaria al abogado Diego Cadena, quien prestó sus servicios profesionales al expresidente Álvaro Uribe Vélez, hallado culpable de soborno en la actuación penal. “Condenar a…
Siga leyendo

Ministro de Minas y Energía también se quedó sin visa para ingresar a los Estados Unidos

| Europa Press | , ,
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ha confirmado este lunes que las autoridades de Estados Unidos han retirado su visado, en línea con la reciente decisión de la Administración de Donald Trump sobre el presidente colombiano, Gustavo Petro. «Gaza…
Siga leyendo

Nicolás Petro enfrentará juicio disciplinario en la Procuraduría

| Confidencial Noticias | ,
La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio al exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, por cargos de enriquecimiento ilícito. Petro Burgos deberá explicar al Ministerio Público las razones para obtener riquezas tasadas en 1.189 millones de…
Siga leyendo

Armando Benedetti invita a todos los ministros a renunciar a la visa de Estados Unidos

| Confidencial Noticias | ,
El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que luego del retiro de la visa del presidente Gustavo Petro por parte de los Estados Unidos, los miembros del gabinete deberían renunciar también a la visa como un gesto de solidaridad con el primer…
Siga leyendo

¿Es posible reubicar la sede de Naciones Unidas como propone el Gobierno Petro?

| Europa Press | ,
El Gobierno de Colombia ha propuesto reubicar la sede de Naciones Unidas en un lugar «neutral» en respuesta a la decisión de la Administración Trump de retirar el visado al presidente Gustavo Petro por unas declaraciones en las que instaba a los soldados de…
Siga leyendo