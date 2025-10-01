Secretaría de Gobierno de Bogotá niega el primer permiso para el concierto de Guns and Roses

Foto: @gunsnroses

La Secretaría de Gobierno de Bogotá negó el permiso para que la icónica banda de rock Guns and Roses, realice su presentación en el Vive Claro Distrito Cultural.

Para la entidad no son las claras las estrategias y planes movilidad y la estructura del escenario en horas previas y durante el concierto de la banda. De acuerdo con la resolución número GJR-1425 de 2025, los conceptos emitidos por el Idiger (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático), la Secretaría de Movilidad, la Policía Metropolitana y Bomberos de Bogotá no son favorables para la realización del evento.

La decisión se dicta en primera instancia por lo cual proceden recursos para que se subsanen las inconformidades y se aclaren las dudas.

Guns and Roses tiene programado un conciertos en la ciudad de Bogotá el próximo 7 de octubre, y su boletería se encuentra agotada.