Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

| Confidencial Noticias |

Secretaria de Hacienda de Bogotá respondió a críticas por supuestas fallas en la atención a contribuyentes

La secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, presentó ante el Concejo de Bogotá los resultados de la entidad en materia de atención y trámite de las solicitudes que los contribuyentes y personas naturales en la ciudad realizan a diario.

La funcionaria explicó que la prioridad para la entidad es trabajar para que los trámites sean fáciles, claros y tenga un impacto positivo en los 4.170.277 contribuyentes, personas naturales y 233.395 personas jurídicas que son usuarias de los servicios de la entidad.

“En la Secretaría de Hacienda de Bogotá hemos transformado la atención al ciudadano en un modelo cercano, resolutivo y apoyado en la tecnología. Hoy contamos con más presencia en territorio, una omnicanalidad flexible y mayores niveles de satisfacción, por parte de los ciudadanos. Estos avances reflejan nuestro compromiso con un servicio oportuno, claro y eficiente, que fortalece la confianza ciudadana y pone al contribuyente en el centro de la gestión pública”, señaló en su intervención Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá.

De acuerdo con la exposición que hizo la secretaria de Hacienda de Bogotá, luego de escuchar las preocupaciones e inquietudes de los concejales citantes al debate, «En 2025, más de 1.3 millones de atenciones ciudadanas directas significaron tranquilidad, orientación y soluciones para familias que necesitaban respuestas oportunas».

Dijo además que durante este período se recibieron 174.742 PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) y que se duplicaron los puntos de atención presencial y las unidades móviles, ampliando su alcance a más localidades y barrios, con el objetivo de que ningún contribuyente quede sin acceso a los servicios y a su contribución con la ciudad.

La secretaria, Ana María Cadena, señaló finalmente: “Seguimos recibiendo con toda la apertura todos los casos y sugerencias que nos presenten porque permite seguir ajustando nuestros sistemas de información para que el contribuyente siempre tenga una respuesta oportuna a sus solicitudes porque el servicio está en el corazón de nuestra entidad”.

Nota relacionada: Concejal José Cuesta denuncia fallas en BogData

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

¿Armando Benedetti viajará con Petro a la Casa Blanca?

| Confidencial Noticias | , ,
Aunque no está claro todavía que personas del gabinete ministerial acompañarán al presidente Gustavo Petro a la cita con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se sabe que el ministro del Interior, Armando Benedetti, no quiere perder la…
Siga leyendo

Petro nombra a un líder indígena como ministro de la Igualdad

| Confidencial Noticias | , ,
Foto: Crit Tolima La Presidencia de la República público la hoja de vida de Alfredo Acosta Zapata postulándolo al cargo de ministro de la Igualdad en reemplazo de Juan Carlos Florián. El nuevo ministro es un líder indígena, integrante de la…
Siga leyendo

Maurice Armitage dice No a Claudia López

| Confidencial Noticias | , ,
El exalcalde de Cali, Maurice Armitage, respondió a la invitación de la candidata presidencial, Claudia López, para que integrara junto con ella y el exministro Juan Fernando Cristo una nueva consulta con quienes se consideran como políticos del centro…
Siga leyendo

Los exfarc no han cumplido con las víctimas, dice la Contraloría

| Confidencial Noticias | , ,
La Contraloría General de la República hizo un seguimiento a los bienes entregados de las FARC en el marco del Acuerdo de Paz, encontrando que los reincorporados no ha cumplido con lo montos establecidos para la reparación a las víctimas. El órgano de…
Siga leyendo

Gobierno reduce el sueldo de los congresistas eliminando la prima especial

| Confidencial Noticias | , ,
El Gobierno Nacional firmó el decreto 0030 de 2026, derogando el decreto 2170 del 4 de octubre del 2013 firmando durante el período de Juan Manuel Santos con el cual se creó la prima especial de servicios en la remuneración mensual de los congresistas. …
Siga leyendo