Secretaria de Hacienda de Bogotá respondió a críticas por supuestas fallas en la atención a contribuyentes

La secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, presentó ante el Concejo de Bogotá los resultados de la entidad en materia de atención y trámite de las solicitudes que los contribuyentes y personas naturales en la ciudad realizan a diario.

La funcionaria explicó que la prioridad para la entidad es trabajar para que los trámites sean fáciles, claros y tenga un impacto positivo en los 4.170.277 contribuyentes, personas naturales y 233.395 personas jurídicas que son usuarias de los servicios de la entidad.

“En la Secretaría de Hacienda de Bogotá hemos transformado la atención al ciudadano en un modelo cercano, resolutivo y apoyado en la tecnología. Hoy contamos con más presencia en territorio, una omnicanalidad flexible y mayores niveles de satisfacción, por parte de los ciudadanos. Estos avances reflejan nuestro compromiso con un servicio oportuno, claro y eficiente, que fortalece la confianza ciudadana y pone al contribuyente en el centro de la gestión pública”, señaló en su intervención Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá.

De acuerdo con la exposición que hizo la secretaria de Hacienda de Bogotá, luego de escuchar las preocupaciones e inquietudes de los concejales citantes al debate, «En 2025, más de 1.3 millones de atenciones ciudadanas directas significaron tranquilidad, orientación y soluciones para familias que necesitaban respuestas oportunas».

Dijo además que durante este período se recibieron 174.742 PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) y que se duplicaron los puntos de atención presencial y las unidades móviles, ampliando su alcance a más localidades y barrios, con el objetivo de que ningún contribuyente quede sin acceso a los servicios y a su contribución con la ciudad.

La secretaria, Ana María Cadena, señaló finalmente: “Seguimos recibiendo con toda la apertura todos los casos y sugerencias que nos presenten porque permite seguir ajustando nuestros sistemas de información para que el contribuyente siempre tenga una respuesta oportuna a sus solicitudes porque el servicio está en el corazón de nuestra entidad”.

