Secretaría de Hacienda habilita alternativas para pagar los impuestos predial y de vehículos

La Secretaría de Hacienda anunció las facilidades preparadas para que los contribuyentes puedan hacer el pago de los impuestos Predial y de vehículos.

Para esta ocasión la Secretaría de Hacienda habilitó nuevas alternativas de pago, más canales disponibles y la opción de diferir el impuesto de vehículos por cuotas, para que los contribuyentes cumplan a tiempo, sin filas, sin complicaciones y por canales oficiales.

“Queremos que cumplir sea sencillo y seguro: que cada persona tenga más opciones para pagar a tiempo y que lo pueda hacer por canales oficiales, sin intermediarios. Pagar impuestos en Bogotá es fácil y vale la pena”, señaló la secretaria Ana María Cadena.

#Bogotá De acuerdo con @HaciendaBogota para cumplir con el pago del impuesto predial y de vehículo, los contribuyentes no tendrán necesidad de someterse a las enormes filas en los supercades. pic.twitter.com/618B6uZBRo — Confidencial Noticias (@confidencialcol) February 12, 2026

Más opciones para facilitar el pago de los impuestos

Para seguir cuidando esa cultura de pago y facilitar el cumplimiento, Hacienda Bogotá ha dispuesto nuevos canales para el pago de los impuestos:

Desde el celular, con las billeteras digitales de Daviplata y Dale: sin filas y sin complicaciones.

El nuevo servicio de ventanilla extendida del Banco de Bogotá en los puntos de atención especializada de la Calle 114 con Avenida 19, Centro Comercial Plaza de Las Américas y en el SuperCADE CAD de la 30. Allí se pueden pagar los 8 impuestos distritales, incluso de años anteriores, en efectivo, con tarjeta débito o tarjeta crédito de todos los bancos, de las franquicias Mastercard y Visa.

Las facturas para el pago de los impuestos predial y de vehículos están disponibles en el sitio web en el botón Pagos Bogotá.

Para quienes prefieren la factura física, Bogotá adelantará la distribución de 5 millones de facturas en domicilios:



• Predial: 19 de febrero a 10 de marzo

• Vehículos: 27 de marzo a 15 de abril

