Secretaría de Integración Social entregará pasajes gratis en TransMilenio a exhabitantes de Calle

El secretario de Integración Social de Bogotá, Roberto Ángulo, confirmó la continuación para el año 2026 de la política entrega de pasajes gratis en TransMilenio para más de 636 mil personas, entre ellas personas mayores de 62 años, personas con discapacidad y hogares en situación de pobreza extrema y moderada, con una inversión superior a $61.000 millones.

El funcionario anunció además la ampliación de esta política pública a la población vulnerable como exhabitantes de calle que han superado ampliamente el proceso de rehabilitación. También para personas que viven en pagadiarios y adultos mayores vinculadas a los Centros de Cuidado Transitorio.

De acuerdo con el funcionario, «ampliación permitirá incluir más de 6.200 nuevas personas, garantizando que el ajuste tarifario no profundice brechas sociales y que la movilidad siga siendo una herramienta clave para el acceso a servicios, oportunidades y procesos de inclusión social».

