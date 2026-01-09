Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

| Confidencial Noticias |

Secretaría de Integración Social entregará pasajes gratis en TransMilenio a exhabitantes de Calle

El secretario de Integración Social de Bogotá, Roberto Ángulo, confirmó la continuación para el año 2026 de la política entrega de pasajes gratis en TransMilenio para más de 636 mil personas, entre ellas personas mayores de 62 años, personas con discapacidad y hogares en situación de pobreza extrema y moderada, con una inversión superior a $61.000 millones.

El funcionario anunció además la ampliación de esta política pública a la población vulnerable como exhabitantes de calle que han superado ampliamente el proceso de rehabilitación. También para personas que viven en pagadiarios y adultos mayores vinculadas a los Centros de Cuidado Transitorio.

De acuerdo con el funcionario, «ampliación permitirá incluir más de 6.200 nuevas personas, garantizando que el ajuste tarifario no profundice brechas sociales y que la movilidad siga siendo una herramienta clave para el acceso a servicios, oportunidades y procesos de inclusión social».

Nota recomendada: Tarifa de Transmilenio 2026: ¿En cuánto quedó y a partir de cuándo rige?

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Capturan a Jorge Visbal Martelo condenado por parapolítica

| Confidencial Noticias | , ,
En un operativo de control y registro realizados en el municipio de Ponedera (Atlántico), uniformados de la Policía Nacional capturaron al expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN) y exsenador, Jorge Visbal Martelo, quien fue condenado…
Siga leyendo

¿De qué hablaron Iván Cepeda y el presidente de España, Pedro Sánchez?

| Confidencial Noticias | , ,
El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se reunió con el presidente de España, Pedro Sánchez, en medio de una gira en el exterior en donde espera conquistar el voto de los colombianos radicados en otros países. Cepeda calificó la reunión como…
Siga leyendo

Según Benedetti, «Trump aseguró que le habían dicho algo muy diferente de Petro»

| Europa Press | ,
El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció a su homólogo, Gustavo Petro, en su reciente llamada telefónica que «le habían dicho algo distinto», con respecto a las acusaciones de…
Siga leyendo

Sigue la guerra entre Carlos Carrillo y Angie Rodríguez

| Confidencial Noticias | ,
El director de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo, presentó una queja ante la Defensoría del Pueblo en contra de la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, por supuesto acoso laboral. «Sus insinuaciones y declaraciones…
Siga leyendo

Juan Carlos Pinzón se une a la ‘Gran Consulta’

| Confidencial Noticias | , ,
El precandidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, por el partido Verde Oxigeno oficializó su participación en la ‘Gran Consulta’ de la centro derecha, del próximo 8 de marzo. Pinzón competirá con los precandidatos: Paloma Valencia, Vicky Dávila, Juan…
Siga leyendo