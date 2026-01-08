Sellan clínica de cirugía plástica en Bogotá por arrojo de residuos biológicos en vía pública

La Secretaría de Salud de Bogotá, cerró de manera temporal una clínica de cirugía plástica ubicada al norte de la ciudad, al identificarla como responsable de la disposición inadecuada de residuos peligrosos como jeringas, tubos con sangre, ropa quirúrgica y bolsas de suero.

La Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría Distrital de Salud, la UAESP y la Alcaldía Local de Suba realizaron una inspección técnica en el lugar, que permitió identificar a dicha clínica de cirugía plástica como responsable de arrojar estos residuos, poniendo en riesgo la salud pública y el ambiente.

El establecimiento fue sellado temporalmente por la Secretaría de Ambiente el 7 de enero, al comprobarse el arrojo de estos residuos en la Autopista Norte (calle 102-31).

La Secretaría Distrital de Salud determinó además que la clínica no cuenta con el diligenciamiento del formato de movimiento interno de residuos correspondiente al periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026.

Nota recomendada: ¡Indignante! Ladrones en Bogotá atracan brutalmente a pareja de ancianos

Por esta conducta, la clínica podría enfrentar multas de hasta 100.000 salarios mínimos, y los responsables, penas de prisión de entre 69 y 140 meses.