Un nuevo cuerpo sin vida y envuelto en bolsas de plástico color negro fue hallado en el barrio Villa Colombia de la localidad de Bosa.

Vecinos del lugar acudieron al sitio donde se desprendía el olor a cadáver en descomposición, en donde encontraron un cuerpo al interior de una bolsa de grande de basura abandonada en una zona verde.

De inmediato llamaron a la Policía, quien acudió al barrio Villa Colombia junto con Medicina Legal para hacer el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones para identificar a la persona muerta y dar con los responsables del asesinato.

Investigadores de la Fiscalía General de la Nación están en la labor de realizar el seguimiento de cámaras de seguridad de la zona para establecer en qué circunstancias fue abandonado el cuerpo y quiénes estarían detrás de este crimen.

