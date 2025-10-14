Ir al contenido principal

Un nuevo cuerpo sin vida y envuelto en bolsas de plástico color negro fue hallado en el barrio Villa Colombia de la localidad de Bosa.

Vecinos del lugar acudieron al sitio donde se desprendía el olor a cadáver en descomposición, en donde encontraron un cuerpo al interior de una bolsa de grande de basura abandonada en una zona verde.

De inmediato llamaron a la Policía, quien acudió al barrio Villa Colombia junto con Medicina Legal para hacer el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones para identificar a la persona muerta y dar con los responsables del asesinato.

Investigadores de la Fiscalía General de la Nación están en la labor de realizar el seguimiento de cámaras de seguridad de la zona para establecer en qué circunstancias fue abandonado el cuerpo y quiénes estarían detrás de este crimen.

PORTADA

Gustavo Petro confirma diálogos con el Clan del Golfo e invita al ELN a retomar conversaciones

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este lunes el inicio de conversaciones con el Clan del Golfo con la mediación de Qatar y ha animado a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a retomar el diálogo, interrumpido en enero…
Condenada exfuncionaria de Migración Colombia por pedir dineros a viajeros

| Confidencial Noticias | ,
La exfuncionaria de Migración Colombia, Leidy Marcela Quinche Cante, fue condenada por un juez penal de conocimiento de Bogotá a cuatro años y tres meses de prisión por el delito de concusión. Esta persona mientras prestaba sus servicios en la entidad,…
«La presencia de la Corporación Universitaria de Asturias en Colombia es indefinida»: Carlos Pérez Castro

| Confidencial Noticias | ,
La Institución de Educación Superior, Corporación Universitaria de Asturias, recibió una condecoración y reconocimiento por parte de la Cámara de Representantes, mediante la Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Cruz de Comendador, como…
Señalan a Efraín Cepeda de pactar alianzas con el paramilitarismo

| Confidencial Noticias | , ,
El exsenador liberal Álvaro Ashton en su declaración ante la Justicia Especial Para la Paz (JEP), aseguró que junto a varios políticos de la costa Caribe se tejió una alianza con los paramilitares para pactar asuntos económicos y electorales. Según Asthon…
¿Para qué buscan a Mauricio Toro?

| Periodista Infiltrado | , ,
El expresidente de ICETEX y exrepresentante a la cámara, Mauricio Toro, analiza la posibilidad de presentar su nombre en las elecciones legislativas de marzo de 2026, y aunque no se ha decidido ya ha recibido diferentes ofertas de partidos y movimientos que…
