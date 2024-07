“Somos conscientes del mal comportamiento de muchos motociclistas”: Julián Forero

El concejal de Bogotá, Julián Forero Castelblanco, en entrevista para Confidencial Colombia reconoció el mal comportamiento de algunos motociclistas en las vías de la ciudad y dijo que está trabajando en proyectos para que esta situación mejore.

¿En los diálogos que constantemente sostiene con los motociclistas se habla del compromiso que debería asumir para que se reduzca la accidentalidad en Bogotá?

Julián Forero: Por supuesto, somos conscientes que el mal comportamiento en calles y avenidas de muchos de nuestros compañeros se ha tomado el gremio. Hemos hablado con veedores, líderes y empresarios para tomar acciones. Estamos creando unos proyectos pedagógicos de responsabilidad y respeto para los motociclistas que acabe con las malas prácticas. Sabemos de estos problemas, pero también tenemos claro que somos más los buenos que los malos.

¿Qué dicen los motociclistas con los que usted dialoga?

Julián Forero: Las críticas siempre serán bienvenidas para mejorar nuestras fallas. El gremio ha sido muy receptivo y hemos detectado las zonas y los horarios donde más se presentan problemas ocasionados por compañeros y estamos discutiendo propuestas para tomar medidas.

¿Están dispuestos a colaborar con asuntos de inseguridad en donde participan algunos usuarios de motos?

Julián Forero: Hay tres temas que son de interés para nosotros: la seguridad, la movilidad y el espacio públicos. En los tres aspectos estamos trabajando y hemos pensando en crear la red de seguridad motera.

Las motos también están prestando el servicio de transporte urbano a través de aplicaciones ¿Está pensando en algún proyecto de acuerdo que permita normalizar este asunto?

Julián Forero: Hay que tener en cuenta una cosa y es que esto pasa por la legalización que es de carácter nacional y que debe discutir el Congreso de la República. Desde el Concejo lo que podemos hacer es revisar los protocolos; que medidas toma la Secretaría de Movilidad y como se está dando este servicio en Bogotá. Se está trabajando en la creación de una mesa con varios concejales, empresarios y líderes para revisar este tema y analizarlo con profundidad.

¿Ha sido complicado poner la cara ante la ciudad por un sector que parece no obedecer las normas de tránsito?

Julián Forero: Representar el sector de los motociclistas en Bogotá no es fácil porque hay personas que no aprecian lo que uno hace en el Concejo. Es la primera vez que se cuenta con una representación política, y no se entiende que las dinámicas en la Administración no son fáciles, son muy lentas y no hacemos parte de la estructura del Distrito. Las motos no tienen ni siquiera un Consejo Distrital de Motociclistas. Es necesario comenzar a ejecutar una organización y no ha sido fácil. Sabía en lo que metía y estoy atento a cualquier crítica porque estas son para mejorar.

¿Está pensando en una aspiración al Senado de la República?

Julián Forero: Soy nuevo en la política y no sería una decisión responsable. Quiero seguir aprendiendo y prepararme mejor. Lo que sí quiero hacer es apoyar a otros líderes para que lleguen a la Cámara de Representantes y al Senado.