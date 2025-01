”Supremamente conchuda”, Heidy Sánchez arremete contra Gerente del Acueducto de Bogotá

En medio de la crisis del agua por la que atraviesa Bogotá, en la que la falta de lluvias y la flexibilización de las medidas de racionamiento mantienen a la capital en alerta, la concejal de Bogotá Heidy Sánchez dialogó con Confidencial Colombia sobre el papel que ha fungido la Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá Natasha Avendaño García, a quien calificó de “supremamente conchuda” por sus ausencias ante los llamados del concejo de Bogotá.

“Ustedes saben que el control político no es tan del todo imparcial, sobre todo cuando el alcalde tiene mayorías en el concejo. El deber de esas personas que hoy son gobierno es defender la administración. Lo que yo sí creo es que la gerente es supremamente conchuda. Además de que no ha ido a debates de control político, porque se aplazó el año pasado el del Partido Liberal que estaba citado en plenaria. Se tuvo que suspender porque no estaba la Gerente de la Empresa de Acueducto”, recordó Sánchez.

Así mismo, en el marco de sus inasistencias a las citaciones, la concejal Heidy Sánchez cuestionó una comunicación enviada por la Empresa de Acueducto al Concejo en la que solicitó que la gerente no sea convocada por temas relacionados a la recolección de basuras.

Vea la entrevista completa aquí:



“Nos manda una comunicación a los concejales diciéndonos como ‘miren, a nosotros no nos citen a debates de control político relacionados con el tema de la operación de aseo porque la Empresa de Acueducto y Alcantarillado ya no tiene nada que ver con eso ¿Entonces usted me está diciendo a mí a quién puedo citar y no puedo citar en mis debates de control político? Como lo señalé el día de ayer es una falta de respeto por parte de la gerente porque cada concejal mira a qué entidades cita o no”, agregó la concejal del Pacto Histórico.