La Alcaldía de Bogotá confirmó oficialmente el aumento en la tarifa del sistema TransMilenio, que comenzará a regir a partir del 14 de enero de 2026. Con el ajuste, el valor del pasaje quedará en $3.550, tras un incremento cercano al 11 % frente a la tarifa actual.

El anuncio fue realizado en la mañana de este viernes 9 de enero, luego de que el Distrito concluyera las evaluaciones financieras del sistema, impactadas principalmente por el incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno nacional. De acuerdo con la administración distrital, este factor elevó de manera significativa los costos operativos del transporte público.

Desde el Distrito se explicó que TransMilenio es un servicio público esencial, que moviliza más de cuatro millones de viajes en un día hábil, razón por la cual se debe garantizar la continuidad y sostenibilidad del sistema. En ese sentido, las directivas de la empresa aseguraron que el ajuste no responde a una decisión discrecional, sino a cambios estructurales en los costos de operación, especialmente en el componente laboral.

