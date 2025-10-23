Ir al contenido principal

Momentos de pánico los habitantes del barrio Mazurén donde ocurrió un tiroteo que dejó a tres militares del Gaula heridos, quienes estaban tras la captura de un delincuente.

Las versiones detallan que este sujeto abrió una de las ventanas del auto en el que se movilizaba y comenzó a disparar en medio de la persecusión.

Tres militares resultaron heridos. Dos de ellos fueron trasladados a la Clínica El Trabajador, mientras que el tercero fue remitido a la Fundación Cardioinfantil, donde recibe atención médica por heridas de consideración. El delincuente fue capturado y puesto a consideración de la Fiscalía.

Gobierno Petro da a conocer el borrador para convocar una Constituyente

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó al país el borrador del proyecto para que se abra la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, generando desde ya una fuerte controversia en los diferentes sectores del país. …
María Fernanda Carrascal le gana a Miguel Polo Polo

El Consejo Nacional Electoral le ordenó al representante a la cámara, Miguel Polo Polo eliminar tres publicaciones de su cuenta de X, en donde no solo cuestionó a su colega, la también representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal y a otros…
Nuevas críticas de Donald Trump a Gustavo Petro

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, continuó con su andanada de críticas contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien calificó como un «matón y un mal tipo». En su nueva crítica a su homólogo colombiano, el primer mandatario de…
Lo que dijeron Gustavo Petro e Iván Duque por la absolución a Álvaro Uribe

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha rechazado este martes la absolución por parte del Tribunal Superior de Bogotá del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, que ha tumbado así la condena a…
Iván Cepeda apelará la absolución al expresidente Álvaro Uribe

El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, anunció la apelación a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá con la que revocó la condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez por falsos testigos. Cepeda Castro acudirá a la Corte Suprema de…
