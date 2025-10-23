Momentos de pánico los habitantes del barrio Mazurén donde ocurrió un tiroteo que dejó a tres militares del Gaula heridos, quienes estaban tras la captura de un delincuente.

Las versiones detallan que este sujeto abrió una de las ventanas del auto en el que se movilizaba y comenzó a disparar en medio de la persecusión.

Tres militares resultaron heridos. Dos de ellos fueron trasladados a la Clínica El Trabajador, mientras que el tercero fue remitido a la Fundación Cardioinfantil, donde recibe atención médica por heridas de consideración. El delincuente fue capturado y puesto a consideración de la Fiscalía.

