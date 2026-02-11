Bogotá celebrará la Megaferia de Empleo, liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico, el próximo jueves 17 de febrero en Corferias, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

El evento reunirá a más de 160 empresas y ofrecerá oportunidades para personas con distintos niveles de formación —profesionales, técnicos, tecnólogos y bachilleres—, incluyendo vacantes para quienes no cuentan con experiencia laboral.

“Esta es una oportunidad para que las personas accedan a distintas vacantes, conozcan de primera mano los detalles de los cargos y tengan contacto directo con las empresas. Nuestro objetivo es conectar a quienes buscan empleo con oportunidades reales, facilitando el acceso al mercado laboral. Además, las empresas participantes pueden ahorrar tiempo en la búsqueda de perfiles y hacer más ágiles y efectivos sus procesos de selección y contratación” señaló María del Pilar López Uribe, Secretaria de Desarrollo Económico.

Durante la jornada, las y los asistentes podrán postularse directamente a miles de ofertas laborales en sectores como tecnología, comercio, servicios, salud, logística, manufactura, entre otros.

Además, recibirán orientación laboral por parte de la Agencia Distrital de Empleo y, en algunos casos, podrán avanzar en procesos de selección avanzados que incluyen entrevistas.

En esta edición se ofertan más de 920 vacantes dirigidas a personas mayores de 50 años, en cargos como residente de obra, diseñador (a) ingeniero (a), profesional en enfermería, médico (a) y analista de contabilidad, entre otros, reafirmando el compromiso de la ciudad con una empleabilidad más equitativa y diversa.

La Megaferia también abre oportunidades para la población joven, con más de 9.730 puestos de trabajo disponibles en áreas como auxiliar de droguería y farmacia, auxiliar de enfermería, enfermero (a), psicólogo (a), ingenierías de software, análisis de datos y mercadeo, publicidad y marketing digital, entre otros perfiles altamente demandados.

Asimismo, se ofertan 3.700 cargos dirigidos a personas sin experiencia laboral, facilitando su primera vinculación al mercado de trabajo. Entre las vacantes se encuentran técnico (a) auxiliar de enfermería, profesional en enfermería — urgencias y hospitalización—, técnico (a) auxiliar de farmacia, optómetra, auxiliar de odontología y profesionales en ingeniería civil, arquitectura y áreas afines al sector construcción.

